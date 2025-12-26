ИЗПРАТИ НОВИНА
Той е най-сексапилният член на кралското семейство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11
©
"Най-сексапилният член на кралското семейство, за когото никога не сте чували", тихо отпразнува 29-ия си рожден ден миналия месец, като се очаква Александър Чарлз Огилви да влезе в светлината на прожекторите догодина.

Александър, който е 60-ти в линията за наследяване на трона, може да се включи на парада "Trooping the Colour" догодина, след като завърши Кралската военна академия в Сандхърст през август. Младежът бързо успя да развълнува сърцата на дамите, след като беше заснет на парада за завършването си в училището в Бъркшир.

 

Елегантният член на кралското семейство, който е назначен в "Сините и кралските отряди", изглеждаше невероятно, докато участваше в церемонията, която доведе до това феновете на кралското семейство да определят Александър за "най-желания ерген на Великобритания".

Това със сигурност е титла, подобаваща на внука на любимата братовчедка на кралица Елизабет, принцеса Александра. Не само че кралският член е неженен, но и има образцова външност с впечатляващи академични постижения.

Той също така има чувство за хумор, както си спомня журналист, който го е интервюирал, разказвайки за остроумната забележка на Александър, когато го молят да избере три думи, които най-добре го описват. "Измамник, несигурен, мъж", отговаря той шеговито. По-късно казва, че едно от любимите му хобита извън работата е "практикуването на британски акцент".

Роден в Единбург през 1996 г., Александър е внук на братовчедката на кралица Елизабет - принцеса Александра, и син на Джеймс Огилви и съпругата му Джулия. Досега той се е радвал на скрит живот въпреки кралския си статут и предпочита да стои далеч от светлината на прожекторите в социалните медии, като пази акаунта си в Instagram заключен.

Въпреки това Александър предизвика фурор в социалните медии, когато видеоклиповете му с пристигането му за погребението на покойната кралица Елизабет през септември 2022 г. станаха популярни в TikTok.

Докато Александър рядко публикува снимки и постове за себе си, по-голямата му сестра Флора Вестерберг редовно документира техните излизания и специални спомени заедно - включително когато отбеляза 29-ия рожден ден на Александър на 12 ноември със сладка снимка на двойката.

Блондинът е облечен елегантно, докато позира с Флора в деня на сватбата ѝ през 2021 г., а надписът гласи: "Пожелавам на моя прекрасен брат Александър честит рожден ден утре. Много се гордея с нашия офицер от британската армия (в кавалерийския полк "Сините и кралските"). Беше изключителна година за теб."

Когато се записва в Сандхърст миналия септември, Флора казва, че семейството било изпълнено с възхищение от решението на Александър, като го описва като "завинаги внимателен и вдъхновяващ". Той е и "академичен деятел с високи постижения". Преди университета Александър бил директор в училището "Мерчистън Касъл" в Единбург, чието обучение струва 43 000 паунда годишно, и получава отлични оценки.

След дипломирането си младежът си взима почивка от училище, тренирайки ръгби и наставлявайки ученици в областта на образованието на коренното население в Scots College в Сидни, Австралия.

Той има двойна специалност по компютърни науки и икономика от университета Ivy League Brown и е работил за реномирана компания за проверка на цифрова самоличност в Ню Йорк.

 

По време на престоя си в университета "Браун", Александър започва да се среща с Михаела Кенеди-Куомо, дъщеря на бившия кмет на Ню Йорк Андрю Куомо и Кери Кенеди, чийто баща е Робърт Ф. Кенеди. Влюбената двойка е снимана заедно на червения килим на събитие на Фондация "Робърт Ф. Кенеди" за човешки права през декември 2017 г. Малко след година обаче, двойката се разделя.

След раздялата им, той е романтично свързан с момиче от висшето общество - Изабела Шарлота Попиус, но в момента се смята, че е необвързан.

 

88-годишната му баба, принцеса Александра, е братовчедка на покойната кралица Елизабет и дори е била една от осемте ѝ шаферки на приказната ѝ сватба през 1947 г. с принц Филип. Най-малката внучка на крал Джордж V и кралица Мери, се смята, че е прекарала голяма част от детството си с младата Елизабет и сестра ѝ, покойната принцеса Маргарет.

Показателно за близката им връзка, през 2016 г. Александра разкрива как, когато покойната кралица е била малко дете - тогава принцеса - е давала наследени от нея дрехи, когато не е могла да си купи дрехи поради нормиране.

В документален филм на BBC, озаглавен "Елизабет на 90 години - семеен трибют", тя казва: "Заради купоните беше доста трудно да се сдобия с дрехи. Така че бяха много мили с мен, братовчедите ми - мисля, че беше основно принцеса Елизабет - позволиха ми да имам една или две от роклите им."

На погребението на покойната кралица през септември 2022 г. Александра, която е 39-та по ред за наследяване на трона, беше забелязана да присъства, заедно с внука си, докато двамата бяха и сред 30-те гости, които отдадоха почитта си на покойния принц Филип на неговата поменна служба през април 2021 г., пише dir.bg.


