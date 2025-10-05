ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тита за Криско: C течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения
Завръщане към корените
Новата ѝ песен "Най-яката жена" бележи завръщане към R&B стила, който феновете ѝ отдавна са искали да чуят отново.
"Много ми липсваше този стил. От много дълго време исках да направя такава песен. Моите фенове много искаха да ме чуят и да ме видят отново в такава светлина", сподели изпълнителката.
Изненадата: Криско е автор на песента
Най-голямата изненада за почитателите ѝ се оказа, че зад парчето стои не кой да е, а бившият ѝ продуцент Криско. Въпреки че вече не е част от лейбъла му "Адамант", Тита опроверга слуховете за вражда.
"Единственото вярно е, че вече не съм от "Адамант", но някак си с течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения", споделя тя.
Въпреки завръщането си към R&B звученето, Тита не иска да бъде поставяна в рамки. "Апелирам всички артисти и колеги - нека да смесваме жанрове. Толкова е готино, толкова е различно. Музиката е едно", каза певицата. Тя разкри, че скоро ще пусне още една R&B песен, но след това ще се остави на вдъхновението да я води "накъдето ме духне вятърът".
На въпроса за коя е написана песента "Най-яката жена", Тита отговори, че посланието е универсално. "Смятам, че всяка една жена за себе си трябва да бъде точно това", заяви тя.
