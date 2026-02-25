ИЗПРАТИ НОВИНА
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни обекти в Европа
Автор: Николина Александрова 08:54
©
Руски шпиони са превърнали голямо количество недвижими имоти в Европа в "троянски коне“, предназначени за организиране на координирани саботажи, пише The Telegraph. Според изданието с особен интерес се търсят и купуват имоти около стратегически военни, или граждански обекти.

Руските граждани използват пропуски в нормативната уредба, за да се сдобият с недвижимите имоти в най-малко десетина европейски държави, отбелязва изданието. За да развиват хибридната война, агентите са изкупили къщи, апартаменти, складове, изоставени училища и дори цели острови.

Според The Telegraph плановете са те да бъдат използвани за позиции за координирани наблюдения, диверсии и тайни атаки. Европейски разузнавателни агенции имат подозрения, че в тези обекти вече може да има оръжия, взривни вещества и дронове.

Агентите могат да бъдат активирани в случай на кризисна за Москва ситуация, отбелязва изданието.

текст: Милен Кандарашев


24.02.2026 Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
31.01.2026 Тревога в Германия. Техни ударни дронове се провалят в Украйна
28.12.2025 Украйна временно парализира въздушния трафик в Москва
27.12.2025 Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна
25.12.2025 Зеленски пожела смъртта на Путин навръх Коледа
18.10.2025 Иво Инджев: Това е политически театър
