The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни обекти в Европа

© Руски шпиони са превърнали голямо количество недвижими имоти в Европа в "троянски коне“, предназначени за организиране на координирани саботажи, пише The Telegraph. Според изданието с особен интерес се търсят и купуват имоти около стратегически военни, или граждански обекти.



Руските граждани използват пропуски в нормативната уредба, за да се сдобият с недвижимите имоти в най-малко десетина европейски държави, отбелязва изданието. За да развиват хибридната война, агентите са изкупили къщи, апартаменти, складове, изоставени училища и дори цели острови.



Според The Telegraph плановете са те да бъдат използвани за позиции за координирани наблюдения, диверсии и тайни атаки. Европейски разузнавателни агенции имат подозрения, че в тези обекти вече може да има оръжия, взривни вещества и дронове.



Агентите могат да бъдат активирани в случай на кризисна за Москва ситуация, отбелязва изданието.



текст: Милен Кандарашев