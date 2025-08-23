Тези двамата май са заедно

© Любопитен момент събра феновете на две от най-популярните предавания в последните години.



Сексбомбата Денислава, известна със своя провокативен стил в "Игри на волята" бе забелязана в неочаквана близост с Любо един от участниците в "Фермата".



Снимки в социалните мрежи, показват как двамата се гушкат на събитие, предизвиквайки бурни реакции сред почитателите на риалити звездите.



"Всяка година чакам този уикенд с нетърпение..за да се потопя в българското с красотата и традициите на нашата родина, които трябва да ценим по-често!", написа Денислава.



Все още няма официален коментар от нито един от двамата участници, но феновете вече разпалено дискутират дали това е началото на нова публична връзка или просто приятелски жест между две популярни лица от риалити шоута, пише "България Днес".