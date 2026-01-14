ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
В "Тази сутрин“ на 9 януари в самото начало на сутрешния блок вече с нови водещи в лицето на Гергана Венкова и Росен Цветков бе пусната снимка, генерирана с изкуствен интелект, за която се твърди, че показва картина от кризата с боклука в София. Изображението показва заринат с боклуци софийски квартал и направен от боклуци снежен човек, което е очевидна визуализация от изкуствен интелект, чийто автор е меме страница във Facebook, а bTV изобщо не цитираха източника, показва проверка на "Господари на ефира“.
Припомняме, че вече информирахме за друга фалшива новина от същото предаване. Тогава bTV излъчи видео, за което твърди, че е заснето в София и показва нелепо обработване на заснежен пътен участък, като всъщност се оказва, че кадрите са заснети в Сърбия.
"Една снимка, която показа друг поглед към случващото се в София конкретно вчера (б.р. в четвъртък, 8 януари), защото освен сняг и заледяване имаме друго проблеми. Виждате табелата "Добре дошли в София“, снежния човек и многото боклук. За съжаление, още проблемът с боклука в София е навсякъде. В някои квартали в повече, но почти не срещам човек, който да не се оплаче, че около него няма почистване и събиране на боклука. Това е криза, която продължава, за съжаление“, коментира Росен Цветков докато телевизионните зрителите можеха да наблюдават изображението, генерирано с изкуствен интелект.
"Кризата и ескалира, защото дори в предаването тази седмица имахме хора, които вече разказаха, че има плъхове. Очевидно, че мръсотията дава своите резултати. Дано да бъде намерено решение на всичко това“, каза пък Гергана Венкова, коментирайки снимката.
