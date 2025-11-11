ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежко му на принц Андрю
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:33
Бившият херцог на Йорк, Принц Андрю, отново е в центъра на голям скандал. Лондонската полиция е започнала разследване срещу него за поредица от публични нарушения и злоупотреба с власт, а според британските медии не е изключена възможността той да попадне в затвора, пише New York Post.

Историкът Андрю Лауни, автор на книгата "Привилегировани: Възходът и падението на династията Йорк“, заяви пред телевизия News Nation, че доказателствата срещу принца са "абсолютно ясни“ и че "той вероятно ще бъде осъден“.

Според него, третото дете на кралица Елизабет II и Принц Филип, днес известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, няма да бъде обвинен в трафик на хора, а във финансови злоупотреби и злоупотреба с власт.

На 3 ноември Андрю беше лишен от всички кралски титли на фона на твърдения, че е сред известните клиенти на Джефри Епстийн.

Като търговски пратеник на Обединеното кралство от 2001 до 2011 г., принцът често пътува до страни като Либия, Казахстан и Лаос, където отсяда в луксозни хотели и избягва настаняване в посолства, което допълнително поражда подозрения относно поведението му.

Полицията разследва и твърдения, че Андрю е поискал от полицай през 2011 г. да получи лична информация за обвинителя си, Вирджиния Джуфре.

Джуфре, която почина през април тази година, твърди в автобиографията си "Ничие момиче“, публикувана посмъртно през октомври, че Джефри Епстийн ѝ е наредил да прави секс с принц Андрю три пъти, включително когато е била само на 17 години.

Организацията "Република“, която се застъпва за премахването на британската монархия, е поискала от адвокатите да обмислят възможността за преследване на Андрю за сексуално посегателство, корупция и злоупотреба с власт.

По същото време, Сара Фъргюсън, бившата съпруга на принца, е разследвана за подозрително използване на средства от нейните книги и търговски договори за лична облага, а не за благотворителните цели, за които са били предназначени.

"Фъргюсън всъщност е използвала благотворителни организации, за да реализира печалба. Тя ще се изправи пред сериозни последици“, каза Лауни.

Историкът прогнозира, че бившата кралска двойка вероятно ще трябва да напусне Англия.

"Андрю ще се премести в Обединените арабски емирства, следвайки примера на бившия испански крал Хуан Карлос, а Фъргюсън ще намери убежище в Португалия или Швейцария, поддържайки малка резиденция в Лондон с помощта на приятели“, добавя експертът.

Досега няма официален коментар от Бъкингамския дворец по случая, пише woman.bg.


