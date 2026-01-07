Телевизионен ветропоказател: Сринаха със земята Цветанка Ризова

© Николай Попов, бащата на Сияна, с ново обръщение, но този път директно към водещата на bTV Цветанка Ризова:



Уважаема госпожо Цветанка Ризова,



когато поканихте приятеля си Станимир Карапетков да изиграе театралната си постановка със сълзи и хълцане, поискахте ли разрешение от юридическия отдел и ръководството на bTV?



Зная, че ако ми дадете право на отговор и вляза в студиото с вас, това ще е краят на журналистическата ви кариера, която, между впрочем, отдавна е приключила, защото зрителите не ви харесват и не ви гледат.



Явно сама успяхте да я приключите със слабите и тенденциозни интервюта.



Сега сте борец срещу модела "Борисов-Пеевски“, но широката публика не е забравила, че сте автор и участник в едни от най-мазните и лепкави интервюта на Борисов. И не само на него. Вие сте нещо като телевизионен ветропоказател, но този път не усещате накъде духа вятърът.



Ролята на опозиционер няма да ви върне любовта на зрителя. И понеже не давате съвети, приемете един от мен: вземете някой урок по актьорско майсторство от приятеля си Карапетков - на него повече му се отдава.