Телевизионен сблъсък: Мартин Елвиса скочи на шеф Ангелов

© Телевизионният фронт се нажежи до червено, след като Мартин Елвиса – познат на зрителите от четвъртия сезон на "Ергенът“ – се появи в ново амплоа и директно хвърли ръкавицата към конкуренцията.



Той вече има собствено студио в "Преди обед“, откъдето ще посреща и разпитва участници от предстоящия пети сезон на романтичното риалити.



"Всички лъжат! Гледат "Ергенът"! Всички!“, отсече той в ефир и даде ясно да се разбере, че самочувствието му е на максимум още преди стартовия сигнал.



Елвиса не пропусна да реагира и на скорошни думи на шеф Виктор Ангелов, който нарече предаването "псевдоконкуренция“ и заяви, че ще го победи по рейтинг. Коментарът явно не е останал незабелязан.



"Нямам проблеми с критики и хейт. Видях как от това псевдоготварско "Биг брадър" по другата телевизия решиха да ни наричат мишки и да казват, че ще ни смачкат“, започна той с ироничен тон.



След това обаче дойде и ударът: "Рейтингът си е рейтинг, но една година всички говориха само за "Ергенът". Аз даже не знаех, че е имало тяхното предаване, докато не проверих в интернет дали изобщо съществува.“



В типичния си провокативен стил Елвиса добави още една реплика, която вече се върти из социалните мрежи:



"Една година бяхте по-тих и нисък от тревата. Сега сте надигнал глава – нормално е. Когато котката я няма, мишките пируват!“



Освен словесните престрелки, риалити героят явно се готви и за сериозно телевизионно присъствие. Той призна, че е изключително развълнуван от новата си задача – да интервюира бъдещите участници в "Ергенът“ и да надникне зад кулисите на любовната надпревара, пише "Блиц".



С нажежените реплики и демонстративното самочувствие изглежда, че телевизионният сблъсък няма да бъде само на екран. Ако тонът се запази, зрителите могат да очакват не просто конкуренция между формати, а истинска война за внимание, рейтинг и последната дума.