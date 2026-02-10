ЗАРЕЖДАНЕ...
|Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенът"
Съобщението беше направено малко след като Nova официално потвърди новината, че "Капките" се завръща с нов 14-и сезон от 16 февруари. Тази година предаването за двойници ще се излъчва всеки понеделник, вместо в неделя, както миналата пролет.
От bTV явно чакаха това съобщение, за да позиционират "Ергенът" във вечер, в която няма да се конкурира с "Капките", тъй като провалът в подобна конкуренция от сега е ясен.
Затова в телевизията решиха, че "Ергенът" ще върви във вторник. Там имат и друго предаване, на което възлагат надежди този сезон – кулинарното "Моята кухня е номер едно". То вероятно ще се конкурира за зрители с "Хелс Китчън" по Nova, пише на "Уикенд".
