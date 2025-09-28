Тейлър Суифт - вип гост на сватбата на Селена Гомес, нае цяла къща

© Сватбата на Селена Гомез и Бени Бианко този уикенд е най-известното събитие на сезона и всеки известен обеща да бъде там. Най-добрата приятелка на Селена Гомез, Тейлър Суифт, е сред гостите, но поради съображения за сигурност тя присъства по много различен начин от много от останалите гости, предаде Yahoo.



Официалният хотел домакин за много от гостите на сватбата е луксозният курорт El Encanto в Санта Барбара, според репортаж на Page Six, но Тейлър Суифт няма да отседне там с всички останали гости поради съображения за сигурност.



"Тя ще наеме къща близо до мястото на сватбата, което е тайна за обществеността“, цитира изданието. "Нейният екип смята, че е по-добре от хотел.“



Това е напълно логично, тъй като големите хотели имат много персонал и гости, както и изходи и входове, и е трудно дори за първокласна частна охрана да гарантира безопасността на някой толкова разпознаваем. Престоят на по-уединено място запазва нейната безопасност, дори и да е по-малко забавно и общително, отколкото да е с всички останали.



Сватбата обаче в никакъв случай не е тайна, тъй като самата Селена Гомес вече публикува множество кадри в Instagram, които да сподели с феновете си, включително снимка на сватбения си букет, влюбено селфи, снимки с новия си съпруг Бланко и дори някои сладки откровени снимки.