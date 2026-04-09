България потъна в скръб след поредица от тежки загуби на едни от най-големите личности в родния спорт. След кончината на Стратега Димитър Пенев в началото на годината, футболният свят се прости и с капитана на "Златния отбор“ – Борислав Михайлов, информира Plovdiv24.bg.

Легендарният вратар почина на 63-годишна възраст, след като не успя да се възстанови от тежък инсулт. Смъртта му отприщи вълна от коментари, като настоящият шеф на БФС Георги Иванов-Гонзо и бизнесменът Тодор Батков подчертаха, че огромният обществен натиск и "омаскаряването“ на Михайлов през последните години са разклатили фатално здравето му.

Съдбата на героите, които през 1994 г. изведоха България до четвъртото място в света, изглежда белязана от тежки изпитания:

Димитър Пенев бе със сърдечни проблеми (80 г.) и почина на 3 януари 2026 г.. Борислав Михайлов почина на 12 април 2026 г. след тежък инсулт на 63 г.. Загубихме Трифон Иванов заради масивен инфаркт през 2016 г., когато той бе на 50 г.

Въпреки черната серия, надеждата остава жива за Любослав Пенев и Петър Хубчев. Ел Голеадор, който наскоро се завърна от клиника в Германия, сподели пред испански медии, че се чувства добре и следва стриктен план за възстановяване. Междувременно Петър Хубчев продължава своята борба с тежката диагноза, разчитайки на "всеки нов ден“.

В подкрепа на своите колеги и приятели, Стилиян Петров организира поредното благотворително събитие. На 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата“. Част от събраните средства ще бъдат дарени директно за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, доказвайки, че футболното семейство остава единно дори в най-тежките си моменти, пише HotArena.bg