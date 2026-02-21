ИЗПРАТИ НОВИНА
Теч на информация, ясна е едната финалистка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12
Във всички издания на "Ергенът" досега медиите някак си успяваха да научат коя ще е победителката (или поне финалистка) в надпреварата. В пети сезон на популярното романтично риалити обаче нещата са ясни още преди шоуто да е започнало!

Снимките на новия сезон приключиха, макар финалът за зрителите да е едва през месец май. Победителките във формата вече са ясни и въпреки че според правилата на продукцията имената трябва да се пазят в тайна, "Интриги" успя да научи коя е първата финалистка. А именно – Михаела Василева , която се бори за сърцето на Марин. 

Близки на 23-годишната красавица разкриха пред медията, че именно Михаела е избраницата на лекаря и тук всъщност няма никаква изненада. Между двамата има химия от самото началото и още на първата им среща пролича, че двамата са пасват много.

Самата Михаела дори прозря и намесата на съдбата в отношенията им, тъй като преди година си пожелала следващият мъж в живота й да е чел любимата й книга. И както стана ясно – това е любимата книга и на Марин.

Най-голямата конкуренция на Михаела по време на престоя в Шри Ланка ще бъде Румяна. Между двете ще се заформят интересни конфликти, но в крайна сметка Марин ще избере именно блондинката. Дали обаче прогнозата ще се окаже истина - предстои да видим след няколко месеца.


