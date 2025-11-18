ЗАРЕЖДАНЕ...
Теа и Наум с троен празник
Теа направи трогателна публикация по повод рождения си ден, в която разкри защо тази дата е много повече от обикновен празник в живота й. Оказва се, че Теа и Ая Минкова от много години с вълнение очакват полунощ в пълна с плакати стая на Джъстин Тимбърлейк и Робърт Патинсън. Но това не е всичко…
Празникът обаче придобива още по-голямо значение през 2018 г., когато именно на 17 ноември, Теа и дългогодишният й партньор Наум Шопов се сгодяват. Теа си спомня с усмивка как изобщо не ѝ се е ходело на дрифт шоу, а то се оказало перфектната изненада, при която Наум й задава "най-милия въпрос“.
След раждането на дъщеря им, Амая-Зайче, вълнението около рождения ден става още по-голямо. Теа разкри, че тази година дъщеря й я е събудила със специална картичка и най-милите думи.
"Тази сутрин ме събуди с думите: "Хайде, кралицата да се събужда““, споделя Теа.
Инфлуенсърката подчертава, че датата е важна и заради най-близките й хора. 30-годишнината с нейната сестра е била изпълнена със забавления и бели гълъби, пише Ladyzone. Но двете момичета не са били сами, а в компанията на майка им, защото тя е "най-добрата им приятелка“.
