ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
Това се случва само дни след като Daily Mail съобщи, че красавицата "тайно летя, за да го види, когато може".
Тяхна обща снимка от престоя им в унгарската столица беше споделена от служители на кафене, което двойката посетила.
"Днес Кайли Дженър и Тимъти Шаламе току-що влязоха в кафенето ни в Буда, бяхме толкова объркани, че едва успяхме да се концентрираме, но мисля, че това може да се види по лицата ни", написа жената зад страницата в Instagram Budapest Baristas.
"Слава Богу, че всички гледат тях, не нас. Бяха супер мили и любезни, благодаря, че дойдохте."
Оказа се, че кастът на "Дюн" си пада по това кафене, тъй като Зендая също се снима със служителите при едно от посещението си.
Последният път, когато Дженър и Шаламе бяха забелязани заедно, беше на 5 юли в Сен Тропе, по време на почивка на яхта. Времето, прекарано разделени, накара феновете да се чудят дали са се разделили. Медиите обаче разкриха, че работата на актьора го е отвела в чужбина, докато Дженър си е останала в Калифорния, но че му ходи на гости, когато може.
"Разбира се, че ѝ липсва, когато не е наблизо, но тя се справя", казва запознат.
Дженър и Шаламе започнаха да се срещат през януари 2023 г., но слуховете за връзка се носеха през април 2023 г., а през септември 2023 г. те обявиха публично романса си.
Първият им общ червен килим беше на 70-то събитие на David Di Donatello в Cinecitta Studios в Рим, на 7 май 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 988
|
|предишна страница [ 1/165 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS