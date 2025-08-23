ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:34Коментари (0)590
©
Кайли Дженър и приятелят ѝ Тимъти Шаламе се събраха отново след 45 дни раздяла. 28-годишната милиардерка и 29-годишният актьор бяха забелязани в Будапеща, където той в момента снима третата част на "Дюн".

Това се случва само дни след като Daily Mail съобщи, че красавицата "тайно летя, за да го види, когато може". 

Тяхна обща снимка от престоя им в унгарската столица беше споделена от служители на кафене, което двойката посетила.

"Днес Кайли Дженър и Тимъти Шаламе току-що влязоха в кафенето ни в Буда, бяхме толкова объркани, че едва успяхме да се концентрираме, но мисля, че това може да се види по лицата ни", написа жената зад страницата в Instagram Budapest Baristas.

"Слава Богу, че всички гледат тях, не нас. Бяха супер мили и любезни, благодаря, че дойдохте."

Оказа се, че кастът на "Дюн" си пада по това кафене, тъй като Зендая също се снима със служителите при едно от посещението си.

Последният път, когато Дженър и Шаламе бяха забелязани заедно, беше на 5 юли в Сен Тропе, по време на почивка на яхта. Времето, прекарано разделени, накара феновете да се чудят дали са се разделили. Медиите обаче разкриха, че работата на актьора го е отвела в чужбина, докато Дженър си е останала в Калифорния, но че му ходи на гости, когато може.

"Разбира се, че ѝ липсва, когато не е наблизо, но тя се справя", казва запознат.

Дженър и Шаламе започнаха да се срещат през януари 2023 г., но слуховете за връзка се носеха през април 2023 г., а през септември 2023 г. те обявиха публично романса си. 

Първият им общ червен килим беше на 70-то събитие на David Di Donatello в Cinecitta Studios в Рим, на 7 май 2025 г.


Още по темата: общо новини по темата: 988
23.08.2025 Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
23.08.2025 Глория: Постоянно търсиш предателя
23.08.2025 Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
23.08.2025 И на 92 луксът й отива
23.08.2025 Ето го сватбения подарък на Мария
23.08.2025 Жената на Христо Калоферов: Lucky me!
предишна страница [ 1/165 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: