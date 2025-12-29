ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Те са заедно повече от 20 години, имат 4 деца, но бракът не е важен за тях
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)1575
©
Анна Курникова показа сладка снимка на четирите си деца. Двете дъщери и големият син на бившата тенисистка и Енрике Иглесиас изглежда вече са неразделни с новото попълнение в семейството им, а именно бебето, което стана ясно, че 44-годишната Курникова е родила на 17 декември.

"Моите слънчица“, написа Курникова в Instagram профила си, споделяйки първата снимка на четирите си деца заедно. Изглежда трите им по-големи деца са повече от щастливи да посрещнат бебето. 

Тенис звездата и 50-годишният Енрике Иглесиас са родители на близнаците Никълъс и Луси, на 7 години, Мери, на 4 години, и новородено бебе, което се роди по-рано този месец. На непринудения кадър бебето спи в люлката си, а Никълъс, Луси и Мери стоят зад него. 

Въпреки че Курникова пазеше бременността си в тайна, на 22 декември, тя обяви, че е родила съвсем наскоро. Все още не е ясен полът и името на четвъртото им дете.  

Припомняме, че тя и певецът са заедно от 2001 г., когато се запознават на снимачната площадка на музикалния видеоклип на Иглесиас "Escape“. Оттогава двойката пази връзката си сравнително далеч от медиите и светлините на прожекторите.

"Когато се срещнахме - въпреки че тя дойде от света на спорта - по някакъв начин се разбрахме“, каза Иглесиас пред People през октомври 2023 г. "Тя знаеше какъв е моят свят. Аз някак си знаех какъв е нейният свят. Така че това разбиране много помогна. Просто започнахме да се свързваме малко по малко и ставахме все по-силни и по-силни.“

Според Иглесиас, по-голямата част от ежедневието на двойката се върти около децата им.  

"Когато ги взема от училище и имат лош ден или някое от тях плаче, или се кара, ние казваме: "Деца, коя е любимата ви песен?“ – пошегува се той пред People по онова време.

"После едно от тях започва да пее [моята песен] "I Like It“ и всички започват да я пеят, и е толкова сладко. Просто се наслаждавам сега. Наслаждавам се на всеки един ден.“

Иглесиас и Курникова са заедно от повече от 20 години, но все още не са женени официално. Двамата са били откровени в миналото защо никога не са изпитвали желание да вдигат сватба.

"[Бракът] не е важен за мен“, обясни Курникова пред Women's Health през 2020 г. "В щастлива връзка съм – това е всичко, което има значение. Вярвам в обвързаността. Вярвам в това да бъдем открити, да си доверяваме и да се уважаваме напълно.


Още по темата: общо новини по темата: 2786
29.12.2025 »
29.12.2025 »
29.12.2025 »
29.12.2025 »
29.12.2025 »
29.12.2025 »
предишна страница [ 1/465 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наша фолк певица: Докато тя не се роди, той умираше малко по малк...
08:54 / 29.12.2025
Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
21:50 / 28.12.2025
Истината за фризера: След колко време месото и рибата са годни за...
21:17 / 28.12.2025
Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
20:46 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Доскоро я носеха на ръце, а днес пътува с трамвай
16:25 / 28.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 евро от 2019 г. насам
15:39 / 27.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места с много хлебарки
16:36 / 27.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Две земетресения са регистрирани в България
Две земетресения са регистрирани в България
11:41 / 27.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: