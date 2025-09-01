ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Те отново приковаха погледите и има защо
Красиви като приказни герои
Той заложи на класически черен смокинг и както винаги, излъчвайки дълбока увереност и сериозност. Най-голямо внимание обаче привлече появата на съпругата му Амал. Елегантна и стилна, тя бе избрала ярка лилава рокля с драматична дълга опашка и изчистени златни аксесоари, които придадоха още повече блясък на визията ѝ. Двамата не скриха нежните жестове помежду си, което превърна излизането им на червения килим в една от най-зрелищните и коментирани сцени на вечерта.
По-рано през деня режисьорът на филма Ноа Баумбах обясни отсъствието на актьора от предварителните събития с думите: "Дори и филмовите звезди понякога се разболяват.“ Очевидно обаче здравословният проблем не попречи на Клуни да се наслади на премиерата. Филмът "Jay Kelly“ беше приет изключително добре, с бурни аплдисменти, които продължиха десетина минути. Историята проследява живота на популярен актьор, който тръгва на пътуване из Европа с личния си мениджър, изправен пред въпроси за идентичността и смисъла на славата.
След представянето си във Венеция филмът ще бъде показан и на други престижни фестивали, преди да излезе на голям екран през ноември, пише Ladyzone.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1051
|предишна страница [ 1/176 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:01 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS