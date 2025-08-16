ИЗПРАТИ НОВИНА
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11
©
Йорданка Любомирова Кузманова е българска актриса. Родена е на 16 август 1938 г. в София, но ранните си години прекарва в Харманли. Майка ѝ е учителка, а баща ѝ е юрист. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1960 г. в класа на проф. Желчо Мандаджиев.

Играла е във Варненския драматичен театър (1960 – 1964), Народния театър за младежта (1966 – 1984) и Народния театър "Иван Вазов“ (от 1984 г.). През 1967 – 1968 г. специализира в Париж със стипендия от ЮНЕСКО.[2][3] Има участия както в театъра, така и в киното, самостоятелни рецитали, грамофонни плочи, шоупрограми, спектакли и радиопредавания.

През 1963 г. Йорданка Кузманова създава първия си рецитал – "Яворов – Мина“, който я прави популярна. Книгата на Михаил Кремен "Романът на Яворов“ я разтърсва и тя прави композиция от писмата между Мина Тодорова и Пейо Яворов и стихотворения на Яворов. Четенето в съпровод на цигулка. С този и с други рецитали обикаля из цялата страна. По-късно подготвя моноспектакъл в кафе-театър "София“, записва грамофонна плоча. Йорданка Кузманова става постоянен участник в "Яворовите дни“ в Поморие.

На 33-годишна възраст загива брат ѝ Петър Кузманов, който е нападнат през нощта от хулигани и убит. Друга трагедия я постига, когато през февруари 2002 г. синът ѝ претърпява тежка автомобилна катастрофа в Сан Франциско, след която е в кома, възстановявайки се в продължение на години.

Честит 87-и рожден ден на великолепната Йорданка Кузманова!


