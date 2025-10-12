ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
Билка с древна история
"Това е може би една от най-рано опознатите и описани билки, тъй като е спомената в египетски медицински папирус още преди 5000 години. Известна е изключително много в целия регион на Средиземноморието - от Северна Африка, през Европа и островите, до България, където има големи естествени находища. Има диворастяща билка в парк "Странджа", а хората, които го посещават, виждат това растение и осъзнават колко ценно е биоразнообразието там", каза д-р Николай Колев, автор на книгата "Красивата лечителка – неразказаната история на скалната роза".
Растението е лесно разпознаваемо със своите ярки розово-цикламени цветове и намачкани листенца, които му придават характерен вид. Цветовете живеят само един ден – от разцъфването до увяхването им.
Името "памуклийка" идва от малката мъхеста семенна кутийка, която се образува след прецъфтяването и напомня на топчица памук.
"Билката на билките"
"Скалната роза е растение, което много трудно може да бъде описано по отношение на неговите лечебни свойства, тъй като те са изключително разнородни. Неслучайно и подзаглавието на книгата ми е "Неразказаната история на скалната роза - билката на билките". Това не е претенциозно, защото от научна гледна точка това е една от билките, които обхващат огромен ареал от доказани лечебни ефекти. Особено сега, в сезона на вирусите, тя има доказан противовирусен и противогрипен ефект. Има изследвания, включително на животински модели, показващи, че при тежка вирусна пневмония употребата ѝ може да намали смъртността с около 40%", коментира д-р Колев пред Bulgaria ON AIR.
Употреба и приложение
Въпреки че у нас билката все още не е широко разпространена като лечебно средство, в немскоговорящите страни тя се използва активно – под формата на чай, тинктура или таблетки.
Според д-р Колев скалната роза е безопасна и може да се приема както профилактично, така и с лечебна цел.
Важно е обаче да се помни, че билките не действат мигновено и не са подходящи за спешни състояния – те изискват постоянство и време, за да дадат ефект.
Билката се смята за една от най-нетоксичните в природата.
Единственото, за което трябва да се внимава, е при хора с ниска кръвна захар, тъй като тя има свойството да я понижава – ефект, който я прави особено полезна за диабетици в начална фаза.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025
Днес е ден за клюки и свобода на действие, някои зодии по-добре д...
07:27 / 12.10.2025
Почина легенда
22:58 / 11.10.2025
Гаджето на Карлос Насар: Обичам те, шампионе мой! Ти си моят свят...
17:12 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS