|Таня Боева: Имам една чудна новина
Това каза пред фолкфурията Таня Боева и обясни, че преди дни синът й е записал обща песен с нашумелия варненски рапър Шурнака.
"Дори заснеха водеоклип към песента, то е първото професионално видео на сина ми и предстои премиера“, въодушевена е Таня Боева. Тя обясни и че в личния си видеоканал синът й вече пуснал 5 парчета и шестото общо с Шурнака.
"Много е отдаден на музиката! Направи си хоум студио и работи от вкъщи. Пише си текстовете, прави си бийтовете и записва. Само за някои неща ползваме професионално студио по наша преценка", споделя певицата.
Синът на Таня Боева - Росен, учи в училище за компютри в Стара Загора, което много му помага в работата на музикант.
"Нищо чудно някой ден да си направи собствено приложение, много е напред с компютрите. А в текстовете засяга толкова актуални теми, че ми се иска да напише нещо и за мен и аз да си го трансформирам в моя жанр", споделя още гордата майка.
За себе си Боева каза, че е постоянно на участия. "Вчера се върнах от София, завчера бях в Приморско, преди това в Албена и после пак пътувам към Приморско“, споделя певицата и разказва, че по време на участията взема и семейството със себе си и така съчетава работата с почивка, пише "България Днес".
"Разберете, срещата с публиката не е работа, тя зарежда и ме кара да се чувствам жива", признава още изпълнителката на песента "За доброто старо време“.
След края на интензивния летен сезон Таня Боева е планирала почивка в испанския курорт Майорка, но: "Понеже имам много близки приятели, които живеят в испанската столица, смятаме да посетим и Мадрид за няколко дни“, разказва 51-годишната фолкпевицата, но уточнява: "Преди пътуването обаче ще запиша няколко нови песни, не искам да се отпускам, искам да съм в интензивен работен ритъм“, споделя певицата, която е единственият български попфолк изпълнител носител на престижната първа награда "Златният Орфей". Успех!
