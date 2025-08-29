Талантлива и успешна българска актриса днес става на 39

© Гергана Плетньова е съвременна българска актриса. Родена е на днешния 29 август, но през 1986 година в Свищов.



Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "актьорско майсторство за драматичен театър". През 2010 година дебютира на варненска сцена като Гретхен в постановка по "Фауст".



Това е първата постановка в България на това емблематично за германската и световната култура произведение. След тази роля, тя избира театъра и Варна за своя пръв дългосрочен професионален ангажимент.



Получава "Икар“ през 2013 г. за водеща женска роля за превъплъщението ѝ като Чеховата Соня от "Вуйчо Ваньо“.