Тайнствен мъж глези Даниела Рупецова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:45Коментари (0)208
© Инстаграм
Тази година Свети Валентин за Даниела Рупецова изглеждаше като кадър от лъскава рекламна кампания. Имаше романтика, екзотика и доза мистерия.

Финалистката от миналия сезон на "Ергенът" избра да отбележи празника на любовта в "Шебара" – един от най-впечатляващите нови луксозни комплекси в Саудитска Арабия, разположен сред кристалните води на Червено море. Само една нощувка там струва около 2500 евро, но очевидно това не е притеснило брюнетката, която отдавна демонстрира афинитет към високия стандарт и бляскавия начин на живот.

Курортът, който вече се нарежда сред най-желаните дестинации за ултралуксозни пътешествия, впечатлява с футуристичната си архитектура – емблематични сферични вили от полирана стомана, сякаш носещи се над водата. Дизайнът съчетава минимализъм, хай-тек естетика и усещане за космическа изолация, а всяка вила предлага панорамна гледка към безкрайния хоризонт. "Шебара" е място, създадено за гости, които търсят едновременно уединение и показен разкош.

Даниела сподели със своите последователи серия от снимки и кратки видеа, които предизвикаха вълна от реакции. Най-коментираната част обаче се оказа картичката, дискретно уловена в кадър, с лаконичния, но красноречив надпис: "Обичам те". Това бе достатъчно, за да разпали любопитството на феновете.

Рупецова категорично отказва да разкрие кой е мъжът до нея. Тя загатна, че не е свободна, но запази пълна дискретност относно самоличността на своя спътник. Това само продължава да подхранва слуховете, които отдавна циркулират в публичното пространство. Според упоритите клюки любимият на Даниела е женен и поради тази причина остава извън кадър. Говори се още, че става дума за влиятелен банкер с турски произход.

Рупецова винаги е умеела да държи вниманието приковано към себе си. Още по време на участието си в "Ергенът"  тя се открои със самоуверено поведение, категорични изказвания и ясно заявени критерии за бъдещ партньор. След края на шоуто Даниела не пое по традиционния път на риалити звездите. Вместо това започна да организира семинари за жени, в които говори за личностно развитие, самочувствие и стратегии за избор на успешен партньор – подход, който мнозина сравняват с методите на Наталия Кобилкина. Паралелно с това Рупецова има издадени и две книги на сходна тематика, които след телевизионната ѝ популярност започнаха да се радват на засилен интерес. Тя рядко влиза в обяснителен режим, предпочитайки да говори чрез внимателно подбрани кадри и загадъчни послания.

Отношенията й с "ергена" Мартин Николов – Елвиса така и не намериха щастливо продължение извън формата. Връзката им приключи светкавично след завръщането им в България, Елвиса неведнъж е отправял остри коментари по неин адрес, наричайки я "златотърсачка", докато Даниела предпочита да запази дистанция и да не влиза в директни словесни битки.

Рупецова открито заявява, че търси компанията на заможни мъже. Тя е родом от Чепеларе, израснала е в семейство с доста скромни финансови възможности и амбицията й винаги е била насочена към по-различен живот. Любопитен детайл от биографията й е, че рожденото й име Айгюл, но по-късно го сменя с Даниела. През годините тя видимо променя и външността си. Брюнетката не крие, че е прибягвала до естетични корекции – ринопластика, силиконови импланти, хиалуронови филъри. В комбинация с внимателно изградени маниери, стилно облекло и уверен публичен образ, трансформацията й е наистина впечатляваща.

Поддръжниците на риалити звездата говорят за личен избор и самочувствие, а недоброжелателите – за показност и пресметливост. Независимо от полярните мнения обаче, едно е сигурно - Рупецова знае как да бъде център на внимание, пишат от HotArena.


