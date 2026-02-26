ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тайна сватба в Холивуд?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03Коментари (0)441
©
Популярната актриса Зендая отново предизвика интереса на медиите и феновете си, след като бе забелязана в Бевърли Хилс с проста златна халка на лявата си ръка, вместо големия годежен пръстен. Това веднага предизвика слухове, че е възможно тайно да се омъжила за годеника си Том Холанд.

Двойката, известна с дискретното си отношение към личния живот, се е сгодила официално в края на 2024 г., но до момента не е обявявала сватбена церемония. Новата златна халка на Зендая веднага привлече вниманието на фенове, различни медии и някои от таблоидните издания, които започнаха да спекулират за тайна сватба, провокирайки бурни дискусии в социалните мрежи.

Важно е да се отбележи, че нито нито един от актьорите, нито техните представители са потвърдили, че са се оженили. Моментът остава обект на спекулации, базирани основно на визуални наблюдения и интерпретации на феновете.

Далеч от светлините на прожекторите

Както винаги, публичността около връзката им е ограничена, а феновете внимателно следят всеки детайл, за да разгадаят личния им живот. Слуховете за тайна сватба засега остават непотвърдени, но със сигурност подхранват интереса към една от най-обсъжданите холивудски двойки.

Том Холанд и Зендая се срещат за първи път през 2016 г. по време на снимките на "Spider-Man: Homecoming" и още следващата година се появяват слухове за романтична връзка, пише actualno.

Те потвърждават романса си през юли 2021 г. и оттогава се стараят да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Самата Зендая наскоро сподели, че тя самата все още се учи как да намери баланс между славата и обикновеното ежедневие.


Още по темата: общо новини по темата: 3533
25.02.2026 Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
25.02.2026 Наближава поразителната "кървава луна" - окончателната промяна е вече факт за три зодии
25.02.2026 Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му вариант
25.02.2026 Станаха ясни финалистките в "Ергенът", последният полет ги издаде
25.02.2026 Дъщерята на известна холивудска звезда е открита мъртва
25.02.2026 Алекс Богданска се похвали с ултра модерно жилище
предишна страница [ 1/589 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
Левовете могат да бъдат обменяни безплатно не само в България, но и във всички държави от еврозоната до 2 март
09:52 / 24.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Скок на цените на тока
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
148 години от Освобождението на България от турско робство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: