ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тайна сватба в Холивуд?
Двойката, известна с дискретното си отношение към личния живот, се е сгодила официално в края на 2024 г., но до момента не е обявявала сватбена церемония. Новата златна халка на Зендая веднага привлече вниманието на фенове, различни медии и някои от таблоидните издания, които започнаха да спекулират за тайна сватба, провокирайки бурни дискусии в социалните мрежи.
Важно е да се отбележи, че нито нито един от актьорите, нито техните представители са потвърдили, че са се оженили. Моментът остава обект на спекулации, базирани основно на визуални наблюдения и интерпретации на феновете.
Далеч от светлините на прожекторите
Както винаги, публичността около връзката им е ограничена, а феновете внимателно следят всеки детайл, за да разгадаят личния им живот. Слуховете за тайна сватба засега остават непотвърдени, но със сигурност подхранват интереса към една от най-обсъжданите холивудски двойки.
Том Холанд и Зендая се срещат за първи път през 2016 г. по време на снимките на "Spider-Man: Homecoming" и още следващата година се появяват слухове за романтична връзка, пише actualno.
Те потвърждават романса си през юли 2021 г. и оттогава се стараят да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Самата Зендая наскоро сподели, че тя самата все още се учи как да намери баланс между славата и обикновеното ежедневие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3533
|предишна страница [ 1/589 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS