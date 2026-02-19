ИЗПРАТИ НОВИНА
Световният семеен скандал: Неочакван ход на най-малката за помирение с най-големия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:52
Напрежението в едно от най-известните семейства в света, това на Дейвид и Виктория Бекъм, продължава да се развива, а последните събития показват, че социалните мрежи са се превърнали в своеобразна сцена на техния личен конфликт.

В центъра на новата развръзка застана най-малката дъщеря – Харпър Бекъм.

Тя публикува в Instagram Stories стара снимка от детството, на която са всички братя и сестра заедно – Бруклин, Ромео, Круз и самата тя. Към кадъра Харпър е отбелязала всеки от тях, което мнозина тълкуват като символичен опит за помирение.

Жестът не остана незабелязан, особено предвид факта, че семейният конфликт е сред най-обсъжданите теми в светските медии през последните месеци.

Само часове след публикацията Ромео Бекъм сподели същата снимка в своя профил.

Той добави единствено емоджи със знак за безкрайност – символ, който много фенове разчетоха като послание за вечната връзка между братята.

Този жест бе възприет като първия публичен опит от страна на някое от децата да смекчи напрежението.

Най-голямата интрига обаче предизвика реакцията, или по-скоро липсата на такава, от страна на Бруклин Бекъм.

Той не е споделил снимката, не е коментирал публикацията и не е показал никакъв публичен знак, че е готов на помирение.

Според близки до семейството източници, цитирани от британски медии, Бруклин остава дистанциран след серия от напрегнати отношения с родителите си и твърдото му решение да държи дистанция.

Напрежението между Бруклин и родителите му се обсъжда от месеци. Спекулациите включват: различия около семейния бизнес и публичния имидж, влиянието на съпругата му Никола Пелц, усещането на Бруклин, че е бил прекалено контролиран в миналото.

Макар никой от семейството да не е направил официално подробно изявление, поведението им онлайн говори достатъчно.

Психолози отбелязват, че подобни публични жестове, като публикуване на стари снимки, често са опит за "меко помирение“. Те създават безопасен начин да се подаде ръка, без директен разговор. Именно затова публикацията на Харпър се възприема като силен емоционален сигнал.

Засега ситуацията остава неясна. От една страна, жестът на Харпър и подкрепата на Ромео показват желание за единство. От друга – мълчанието на Бруклин подсказва, че разривът може да е по-дълбок, отколкото изглежда.

Едно е сигурно: семейната драма на Бекъм продължава да се следи с огромен интерес, а всяка нова публикация в социалните мрежи може да се превърне в следващия ключов сигнал за развитието на отношенията, пише woman.bg.


