|Светослава, гаджето на Жана Бергендорф: Имаше флирт… но Жана се уплаши и изчезна
Още в началото Светослава хвърли бомбата: "Познаваме се от седем години. Имаше флирт… но Жана се уплаши и изчезна.“
Певицата само се усмихна — "Изчезването ми е навик.“
Е, този навик най-накрая се е пропукал, защото двете описват връзката си като "съдбовна“, а семействата им — в пълен контраст с българските клишета — ги подкрепят безусловно.
Но това беше само загрявката.
Жана призна и нещо, за което досега се говореше само зад кулисите: "Преди Светослава също имах връзка с жена. Две известни жени обаче трудно живеят заедно.“
Така, между редовете, певицата потвърди слуховете за предишната си женска любов — и разклати още повече интереса към личния си живот.
Светослава също не скри, че връзката им далеч не е само романтика и харизма. "Понякога е малко стресиращо да живея с човек, който не излиза от заглавията“, призна тя.
Но след това добави най-важното: "Гордея се с нейната популярност. Повечето време ми е приятно.“
Жана направи най-личното признание: промяната към жените дошла след серия от болезнени грешки с мъже.
"Не беше по рождение. Просто направих много лоши избори“, каза певицата — и това обяснение веднага се превърна в нова гореща тема в мрежата, пише Intrigi.bg.
