Светлана с нов удар срещу Християн Гущеров

© Светлана Василева хвърли нова бомба. Бившият й мъж Християн Гущеров, с когото бяха заедно 7 години и имат четири деца, през цялото време не й бил верен.



Това за нея не било изненада, но се възмутила, когато открила, че Християн спонсорирал любовницата си.



За това блондинката се оплака при последната си медийна изява. Тя направи и интересно уточнение – по принцип била склонна да прости изневяра на мъжа, с когото е във връзка. Тя вярва, че представителите на силни пол просто не могат да бъдат верни, пише "Уикенд".



Затова навремето казала на Християн същото, което споделяла и с други мъже в живота си. А именно, че когато изневеряват, е добре да го правят тактично, за да не я изложат.



Когато се разделила с Християн Гущеров, блондинката открила, че не само й е изневерявал. По думите й той подпомагал финансово дами, с които имал тайни интимни отношения. Светлана дори видяла чат между Християн и негова любовница.



"Навсякъде е имало по-дълга връзка и ги е спонсорирал. Това вече ми е обидно. Имаш семейство, имаш деца и ще ми спонсорираш някоя друга... И то се е грижел стабилно за тях“, обясни Светлана. Тя изтъкна още, че вече бившият й мъж е щедър, но, за жалост, не към децата си.



Бившата плеймейтка не поддържала контакт с Християн Гущеров. Не се били чували от няколко месеца.



Той не й помагал в грижите за децата, така че Светлана се справяла със собствени усилия и с помощта на майка си. При раздялата с вече бившия си мъж блондинката получила солидна подкрепа и от приятелки, които я мотивирали, че ще успее да се справи. Така че нямала колебание за развода, който обаче все още не е приключил. Блондинката допуска че Християн Гущеров саботира официализирането на разлъката им, за да не му бъде наложена издръжка за децата. Към момента той не я плащал. Само в началото на раздялата им той дал на Светлана 3000 лева, за да покрие някои разходи. Парите обаче не стигнали за всички нужди на четирите им деца. Тези пари се стопили още щом платила една вноска за детска градина. Вече от половин година Светлана не била получавала пари от бившия си мъж.



Гущерова признава, че се справя трудно, но успява. Не е известно да има постоянна работа, освен че рекламира различни марки. Плеймейтката все пак е спокойна за бъдещето си. И астрологично й било заложено да е в двете крайности – или има много, или няма нищо. В миналото Светлана, която много се влияе от астрологични прогнози, била в период като този, но не траял дълго.



Затова блондинката вярва, че съвсем скоро ще има много повече от това, което е имала дори и преди. Не е ясно как ще се случи, но Светлана е убедена в успеха си.