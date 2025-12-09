ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Светлана изгоря и с телефона, взеха й го
Богаташът се е спрял на най-скъпия модел, който струва около 3000 лева, за да може блондинката да си прави хубави селфита и да печели пари. Разбира се, тунингованата многодетна майка не спря да показва новата си придобивка, но от известно време отново е със старата си мобилка, забеляза "Уикенд". "Купи й нов телефон, който си взе при раздялата им, когато майката на Александър разбра с кого спи и прекрати връзката им", издават запознати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2518
|предишна страница [ 1/420 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
Арктическа вълна нахлува в Европа
21:45 / 08.12.2025
И тази година празникът на Свети Спиридон ще обедини всички еснаф...
08:54 / 09.12.2025
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
10:15 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS