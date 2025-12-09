Светлана изгоря и с телефона, взеха й го

© Младият баровец Александър Зиковски е подарил последен модел "Айфон" 17 на вече бившата си любовница Светлана Василева, бивша Гущерова.



Богаташът се е спрял на най-скъпия модел, който струва около 3000 лева, за да може блондинката да си прави хубави селфита и да печели пари. Разбира се, тунингованата многодетна майка не спря да показва новата си придобивка, но от известно време отново е със старата си мобилка, забеляза "Уикенд". "Купи й нов телефон, който си взе при раздялата им, когато майката на Александър разбра с кого спи и прекрати връзката им", издават запознати.