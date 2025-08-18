ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Светлана бивша Гущерова взе кредит, за да отиде на море на каравана
"Благодарение на фирма за бързи кредити успях да сбъдна мечтата си за лято край морето!“, написа тя под снимка от каравана на родното море. Парите са стигнали само за бунгало.
Светлана не скри, че тази година обстоятелствата я поставили в трудна финансова ситуация, но услугата на компанията й позволила бързо и лесно да планира почивката, от която така силно имала нужда. "Животът е прекадено кратък, за да не си позволиш малко слънце и релакс - дори и с помощта на кредит!“, допълни тя с намигване.
Някои от последователите й я похвалиха за откровеността, а други се пошегуваха: "Ако и Светлана взима бърз кредит за море, какво остава за нас!“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 912
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
13:30 / 17.08.2025
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS