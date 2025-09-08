ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сватбата на годината: Антоанет Пепе каза "Да" на Иво Карамански
Видеа от пищната сватба сподели близката им приятелка Теа Минкова, а социалните мрежи буквално избухнаха.
Булката беше сияйна, съпроводена до олтара от своя баща в елегантен военноморски костюм – кадър, достоен за филмова сцена. До младоженеца пък гордо крачеше неговата майка Нели, обляна в емоции.
Гостите аплодираха, а родопска песен звучеше, докато младоженците вървяха.
"Любов за вас имате си я, ама още ви пожелавам“, написа Теа Шопова в социалните мрежи.
Припомняме, че Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши сключиха тайна гражданска сватба на 6 октомври 2024 г. На нея присъстваха само най-близките хора — родителите и четирите ѝ деца.
Церемонията тогава бе семпла, но доста различна от много други сватби. На снимки в социалните мрежи се вижда, че Пепе е облечена в бяла къса рокля и кожено яке в рок стил. Празненство в по-голям кръг от познати и роднини двамата тепърва подготвят.
Както много хора знаят, Антоанет е майка на четири деца. Тя има две дъщери – Сиена и София – от първия си съпруг, датчанина Филип. Синът ѝ Матиас е от връзката ѝ с Филип Стоянов, популярен като Филяка. Четвъртото ѝ дете, Беатрис, е от Иво Карамански-младши.
