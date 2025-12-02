ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
Самият той признава, че има слабост към интелигентни "миньончета“ – и за кратко време се ориентира към Габи, която го очарова със своята откровеност и бърз ум.
Двамата са неразделни в шоуто – заедно са на романтични индивидуални срещи, на вечерните партита около басейна и по време на банкетите.
Неочаквано обаче, на двамата се наложи да се разделят – заради семеен ангажимент. По-големият брат на Калоян сключи брак в родната си България и, разбираемо, ергенът напусна за няколко дни предаването, за да бъде сред своите близки в този важен момент.
Габи не пропусна да изрази известно недоволство от факта, че ще трябва да се раздели с любимия си, който, по собствените ѝ думи, "на ръце я носи“. Калоян побърза да я успокои, заявявайки, че раздялата ще бъде само за ден-два.
"Една от най-големите ценности в живота ми е семейството. И няма как да не отида“, категорично заяви той.
И Калоян замина. А преди ден, младият мъж сподели поредица от снимки в профила си в Instagram – от сватбеното тържество, което той е и кум.
"Радвам се, че имах възможността да присъствам на този специален ден“, написа той към снимките. На които позира, облечен в светъл костюм, сватбена бутониера и стилизирана бутилка с алкохол, украсена със здравец. И изглежда истински развълнуван от случващото се – което е доказателство за близостта между него и брат му.
А в последните часове финансистът сподели и кратко видео от мащабния протест, случил в центъра на София – чрез който изрази и своята будна гражданска позиция, пише Ladyzone.
