Сватба при сестрите Хадид
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42
©
След натоварен моден сезон в Ню Йорк, сестрите Джиджи и Бела Хадид замениха подиумите с нещо далеч по-интимно - сватбата на тяхната полусестра Алана Хадид. Тържеството се състоя на 18 октомври в частната резиденция на баща им, бизнесмена Мохамед Хадид, в Лос Анджелис.

Според информация, споделена от източник близък до булката, Алана е избрала винтидж рокля Vivienne Westwood, съчетана с бижута Dorsey и златна халка, изработена по поръчка от София Каман.

От бляскавия подиум и високите токчета до боси ходила и сълзи от щастие 

За разлика от строгия си избор на собствен тоалет, тя е оставила сестрите си - Джиджи и Бела Хадид сами да изберат облеклата си, споделя British Vogue. И, разбира се, топ моделите не разочароваха. 

Бела се появи в ефирна зелена рокля с дълбоко деколте и висока цепка, докато Джиджи избра елегантна макси рокля с висока яка и асиметричен ръкав, допълнена със златни гривни. Двете сестри координираха не само цветовете и прическите си - с небрежно прибрана руса коса и натурален грим, но и нещо повече: вместо скъпи и красиви обувки, двете сестри се появиха по боси ходила. Естествени, свободни и щастливи, те се вълнуваха изключително от този ценен за Алана момент.

Семейството се събра в пълен състав - заедно с брат им Анвар и първата съпруга на Мохамед, Мери Бътлър, майка на булката. Въпреки че Алана носи същата фамилия като световноизвестните си сестри, тя отдавна върви по собствен път.

Като основател на продуцентската компания Watermelon Pictures, тя се фокусира върху филми, които издигат палестински гласове и независимото изкуство. Освен това миналата година направи своя моден дебют по време на Copenhagen Fashion Week и по всичко личи, че няма намерение да спира дотук. 

"Открих нова страст в модата и това ме вдъхновява истински. Искам да продължа навсякъде по света“, сподели Алана пред People. Сватбата ѝ обаче доказа, че в семейство Хадид изискаността, креативността и увереността вървят ръка за ръка. Че можеш да блестиш и с боси ходила.


