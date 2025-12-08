ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато се качвате в самолет?
Автор: Илиана Пенова 18:57Коментари (0)159
© Facebook
Професионалният пилот Марио Бакалов съветва в социалните мрежи няколко неща, които е добре да погледнете още щом седнете в самолета:

- Кой е най-близкият авариден изход?

Понякога е назад, не напред.

- Колко реда има до него?

В дим или тъмнина няма да виждате табели, но редовете ще напипате.

- Къде са аварийните пътеки по пода?

Те ще ви водят при евакуация.

- Прегледайте картата за безопасност (safety card).

Всеки самолет е различен – отнема 20 секунди.

- Огледайте хората около вас.

В извънредна ситуация пътниците действат като малък екип.

- Проверете позицията на вашите вещи.

Нищо в краката, чантата под седалката - за да не пречи при евакуация.

Малките неща правят огромна разлика.

Споделям не за да се страхувате - а за да сте още по-подготвени.

А вие към какво обръщате внимание, когато влезете в самолета?







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
10:15 / 08.12.2025
Недялко Йорданов: Майка ми си отиде неочаквано като баща ми, след...
09:22 / 08.12.2025
Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на...
08:38 / 08.12.2025
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
22:43 / 07.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Санирането на сградите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: