|Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато се качвате в самолет?
- Кой е най-близкият авариден изход?
Понякога е назад, не напред.
- Колко реда има до него?
В дим или тъмнина няма да виждате табели, но редовете ще напипате.
- Къде са аварийните пътеки по пода?
Те ще ви водят при евакуация.
- Прегледайте картата за безопасност (safety card).
Всеки самолет е различен – отнема 20 секунди.
- Огледайте хората около вас.
В извънредна ситуация пътниците действат като малък екип.
- Проверете позицията на вашите вещи.
Нищо в краката, чантата под седалката - за да не пречи при евакуация.
Малките неща правят огромна разлика.
Споделям не за да се страхувате - а за да сте още по-подготвени.
А вие към какво обръщате внимание, когато влезете в самолета?
