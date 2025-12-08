Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато се качвате в самолет?

© Facebook Професионалният пилот Марио Бакалов съветва в социалните мрежи няколко неща, които е добре да погледнете още щом седнете в самолета:



- Кой е най-близкият авариден изход?



Понякога е назад, не напред.



- Колко реда има до него?



В дим или тъмнина няма да виждате табели, но редовете ще напипате.



- Къде са аварийните пътеки по пода?



Те ще ви водят при евакуация.



- Прегледайте картата за безопасност (safety card).



Всеки самолет е различен – отнема 20 секунди.



- Огледайте хората около вас.



В извънредна ситуация пътниците действат като малък екип.



- Проверете позицията на вашите вещи.



Нищо в краката, чантата под седалката - за да не пречи при евакуация.



Малките неща правят огромна разлика.



Споделям не за да се страхувате - а за да сте още по-подготвени.



А вие към какво обръщате внимание, когато влезете в самолета?