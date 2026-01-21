ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Пътят на Белчев като предприемач е неразривно свързан с неговия съдружник Божидар Колев. Дългогодишното им партньорство има дълбоки корени - родителите им са близки приятелски семейства, поради което са израснали заедно, дори са живели в един апартамент в Стара Загора.
Завършват ТУ в София и заедно започват да търсят своето място в живота, постепено изграждат основите на бизнеса и създават марката “Технополис", родена през 2001 г. Двамата са самоуки, но имат нужното дръзновение и шанса да се сблъскат с добри практики и опит, което им помага да изградят своя фирмена култура и организационна база.
Историята тръгва от Студентския град през 1991-1992 г. Божидар Колев и Тодор Белчев заедно с група приятели състуденти започват бизнеса с видеокасети под наем. Вземат пари от близки и познати. Тогава това е изгряващ бизнес и след първото студио отварят и второ. Временно имат и пицария.
През 1993 г. създават фирмата за дистрибуция на черна техника "Видеолукс" ООД. Работят като дистрибутори на еврейски, индийски, арабски търговци, през които по това време продуктите на Philips, Panassonic, Sony, Bosсh влизат в България. Във времената на хиперинфлацията и последвалата стагнация гъвкавите близкоизточни търговци се ориентират към по-доходоносен бизнес и оголват пазара. Точно тогава "Видеолукс" набира сили в търговията на едро и с две камиончета изгражда мрежа, в която включва 120 фирми с 300 малки магазинчета.
Честит 57-ми рожден ден!
