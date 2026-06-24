Супата топчета, която е неизменна част от неделния обяд в почти всяко българско семейство и се смята за традиционен нашенски кулинарен патент, всъщност е изминала хиляди километри през континенти и епохи, преди да се превърне в познатата класика. Концепцията за месене на кайма на малки кюфтенца и варенето им в бульон се ражда в Близкия изток и Древна Персия, откъдето по-късно се разпространява по света.

От Персийската империя до българската трапеза

Самата дума за кюфте произлиза от персийската кулинарна дума "куфте“ (kufte), която буквално означава "начукано, смляно месо“. През вековете тази технология се разпространява светкавично из Азия, а по-късно, благодарение на разрастването на Османската империя, превзема и Балканите. В султанските дворци в Истанбул готвачите развиват десетки варианти на супи с месни кюфтенца, застроени с кисело мляко и яйце – техника, известна като "тербие“. Българските предци възприемат рецептата, но я пречупват през собствения си вкус, като добавят типичния местен завършек от ароматна чубрица и свеж магданоз.

Необходими продукти за ястието

За да стане супата феноменална, топчетата трябва да останат сочни и крехки, а бульонът – бистър и с подходяща консистенция. Необходимите съставки за месните кюфтенца са 400 грама кайма (смес прасе и теле), две супени лъжици суров ориз, половин глава много ситно настърган лук, по една щипка чубрица и черен пипер, както и брашно за овалване.

За самата супа са нужни другата половина от главата лук (нарязана на ситно), един морков, половин зелена или червена чушка, един голям картоф (нарязан на малки кубчета), още две супени лъжици ориз, три-четири супени лъжици олио или масло, сол, черен пипер и чубрица на вкус, както и половин връзка пресен магданоз. За кадифената застройка се подготвят три-четири супени лъжици кисело мляко, един жълтък и една равна супена лъжица брашно.

Технология за приготвяне стъпка по стъпка

Процесът започва с омесването на каймата с ориза, настъргания лук, чубрицата и черния пипер, след което сместа се оставя в хладилника за 15 минути. С мокри ръце се оформят малки топчета с големината на лешник, които се овалват добре в брашно и се пресяват леко през пръсти. Това брашно впоследствие ще помогне за сгъстяването на бульона.

В дълбока тенджера се загрява мазнината, в която се задушават ситно нарязаните лук, морков и чушка с малко вода. След като омекнат, се залят с около 1.5 – 2 литра гореща вода, посоляват се и се оставят да заврат. При силно кипване на водата топчетата се пускат вътре едно по едно, като в първите 5 минути не се бърка, за да се запази формата им. След това се добавят картофът и втората част от ориза. Супата къкри на средна степен на котлона около 20-25 минути до пълното сваряване на продуктите, след което се овкусява с чубрица.

Майсторско застрояване и сервиране

За застройката в купичка се разбиват жълтъкът, киселото мляко и брашното до гладка смес. За да се избегне пресичане, към млечната смес се добавят на тънка струя два черпака от горещия бульон при постоянно бъркане. След изравняване на температурите, застройката се връща обратно в тенджерата на тънка струя при непрекъснато разбъркване. Супата се оставя да клокне за 1 минута на котлона, дръпва се от огъня и се поръсва обилно със ситно нарязан пресен магданоз, като се сервира с резен лимон.