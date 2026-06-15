Подобряването на ежедневния хранителен режим не изисква прилагането на строга самодисциплина и тежки жертви, а просто вземането на по-добри решения за това с какво се захранва организмът. Заместник-професорът в отдела по хранене в "Harvard T.H. Chan School of Public Health" Тереса Фунг дава ценни насоки кои конкретни пет храни е препоръчително да консумираме всеки ден или поне възможно най-често.

Незаменимите ползи от сьомгата

Мазната риба е изключително богата не само на висококачествени и здравословни протеини, но и на омега-3 мастни киселини, които оказват доказано благотворно влияние както върху функцията на сърцето, така и върху дейността на мозъка. Наред с това този вид риба осигурява на организма жизненоважния витамин D, отговорен за изграждането и здравината на костната система. Специалистите съветват сьомгата да се включва в менюто поне веднъж седмично, за да се извлекат пълноценно нейните здравословни ползи.

Брюкселското зеле като антиоксидантен щит

Малките зелени зеленчукови топки, които визуално наподобяват миниатюрно зеле, се отличават с изключително ниско съдържание на калории — само 28 калории за количество от половин купа. В същото време те са изключително богати на жизненоважни витамини и минерали, сред които се открояват А, С, К, калий и фолиева киселина. Подобно на останалите представители на кръстоцветните зеленчуци, брюкселското зеле съдържа специфични биоактивни съединения и антиоксиданти, които по химически път помагат за предотвратяване на клетъчните увреждания в човешкия организъм.

Боровинките и силата на тъмните плодове

Дребните тъмносини плодове са известни с високото си съдържание на антиоксиданти и по-специално на витамин С. С енергийна стойност от едва 56 калории на 100 грама, боровинките осигуряват на тялото стабилна дневна доза от витамин А и полезни фибри. При липса на пресни плодове извън техния активен сезон, те успешно могат да бъдат заменени с други тъмнооцветени плодове като череши или нарове, като замразените боровинки също остават отлична алтернатива.

Енергия и здравословни мазнини от ядките

Ядките са хрупкава и засищаща храна, която не само ефективно потиска усещането за глад, но и доставя на тялото ценни здравословни мазнини, чисти протеини и витамин Е. Потребителите могат да избират според вкуса си между бадеми, орехи, фъстъци или разнообразни миксове. Важно условие при консумацията им е те да не бъдат осолени, като се подхожда с внимание към количествата, тъй като ядките са доста калорични и прекаляването с дневния прием крие риск от покачване на телесното тегло.

Киселото мляко за балансирана чревна флора

Традиционният млечнокисел продукт съдържа в състава си пробиотици — здравословни бактерии, които подпомагат правилното функциониране на стомашно-чревния тракт и допринасят за подобряване на общото здравословно състояние. Киселото мляко е ценен източник на калций, магнезий, протеини, витамин В12 и някои ключови мастни киселини. Сериозен проблем при този продукт обаче може да се окажат овкусените млека на пазара, тъй като много от марките съдържат прекомерни количества добавена захар. Поради тази причина експертите препоръчват да купуваме натурално кисело мляко и сами да добавяме към него боровинки.