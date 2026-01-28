ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Събраха се
Празникът беше отбелязан с тематично парти, вдъхновено от голямата страст на Сива – футбола. Силвия сподели в социалните мрежи снимки от тържеството, на които се вижда впечатляваща торта във формата на футболна топка. Върху нея имаше и сладка тениска с емблематичния номер 7 на Кристиано Роналдо – ясен знак, че рожденикът е голям фен на португалската легенда.
Най-голямо впечатление обаче направи фактът, че Сива празнува с мама и тате заедно. На кадрите присъстват и двамата му родители – Силвия Петкова и режисьорът Зоран Петровски, които позират усмихнати и в добро настроение. Макар да се разделиха преди три години, за рождения ден на сина си двамата отново се събраха, показвайки, че детето остава най-важното в живота им.
От два месеца актрисата вече живее със Сива в новия им дом, където сама довършва последните щрихи от ремонта. Тя не крие, че това я изтощава и че покрай майсторските дейности не ѝ остават сили за срещи и светски излизания. От три години Силвия е сама и признава, че не търси на всяка цена нова връзка, макар да остава с отворено сърце за бъдещи отношения.
Бащата на Сива – Зоран Петровски, победител в "Сървайвър“ през 2022 г., и Силвия са се познавали близо 10 години, преди да станат двойка през 2016 г. Връзката им преминава през различни етапи, включително публична раздяла през лятото на 2022 г. и кратък втори шанс в началото на 2023 г., но впоследствие отново поемат по различни пътища.
Въпреки това Силвия успява да балансира между професионалния си живот и майчинството, което определя като най-истинската си роля. Тя споделя с усмивка, че ранното ставане за училище не е любимото им занимание, но признава, че именно Сива е нейното най-голямо вдъхновение и източник на енергия.
Рожденият ден на малкия Сива показа, че понякога, дори и след раздяла, семейството може да се събере отново – поне за най-важните моменти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3177
|предишна страница [ 1/530 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS