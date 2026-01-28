Събраха се

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:12
Коледните и новогодишните празници са време за силни емоции и семейни моменти. За актрисата Силвия Петкова този период носи и още един специален повод за радост – рождения ден на сина ѝ Сива. Малкият е роден на 21 декември и в края на 2025 година навърши 9 години.

Празникът беше отбелязан с тематично парти, вдъхновено от голямата страст на Сива – футбола. Силвия сподели в социалните мрежи снимки от тържеството, на които се вижда впечатляваща торта във формата на футболна топка. Върху нея имаше и сладка тениска с емблематичния номер 7 на Кристиано Роналдо – ясен знак, че рожденикът е голям фен на португалската легенда.

Най-голямо впечатление обаче направи фактът, че Сива празнува с мама и тате заедно. На кадрите присъстват и двамата му родители – Силвия Петкова и режисьорът Зоран Петровски, които позират усмихнати и в добро настроение. Макар да се разделиха преди три години, за рождения ден на сина си двамата отново се събраха, показвайки, че детето остава най-важното в живота им.

От два месеца актрисата вече живее със Сива в новия им дом, където сама довършва последните щрихи от ремонта. Тя не крие, че това я изтощава и че покрай майсторските дейности не ѝ остават сили за срещи и светски излизания. От три години Силвия е сама и признава, че не търси на всяка цена нова връзка, макар да остава с отворено сърце за бъдещи отношения.

Бащата на Сива – Зоран Петровски, победител в "Сървайвър“ през 2022 г., и Силвия са се познавали близо 10 години, преди да станат двойка през 2016 г. Връзката им преминава през различни етапи, включително публична раздяла през лятото на 2022 г. и кратък втори шанс в началото на 2023 г., но впоследствие отново поемат по различни пътища.

Въпреки това Силвия успява да балансира между професионалния си живот и майчинството, което определя като най-истинската си роля. Тя споделя с усмивка, че ранното ставане за училище не е любимото им занимание, но признава, че именно Сива е нейното най-голямо вдъхновение и източник на енергия.

Рожденият ден на малкия Сива показа, че понякога, дори и след раздяла, семейството може да се събере отново – поне за най-важните моменти.


