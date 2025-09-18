Събраха се!

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:41
©
Едно от най-очакваните събития на българската музикална сцена вече е факт! Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев събират група D2 в оригиналния й състав. След двайсет и петгодишния си юбилей, легендарната група се завръща в пълната си сила, за да зарадва публиката с чисто нов сингъл и видео. "Това е момент, който и ние, и феновете чакахме отдавна. Завръщаме се не просто с носталгия, а с нова музика и с желанието да продължим оттам, където общата ни историята беше оставена.“, споделят членовете на D2.

"Времето най-накрая дойде – идваме със същия хъс и плам, и с готов нов албум!“, допълват музикантите. Феновете ще могат да преживеят отново харизмата и уникалната химия на оригиналния състав, превърнал D2 в едно от най-обичаните и влиятелни имена на българската рок сцена.

Завръщането на D2 в пълния си оригинален облик е повече от музикално събитие – то е дълго чакан емоционален празник за всички, които вярват, че истинските истории никога не свършват. "Преди да кажеш не“ е по музика и аранжимент на D2, текстът е на Гергана Турийска. Видеоклипът с режисьор Свилен Славов може да гледате в официалния YouTube.

"Преди да кажеш не“ ще бъде достъпна и във всички дигитални платформи. Последвайте официалните канали на D2 в социалните мрежи!


