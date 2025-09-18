ЗАРЕЖДАНЕ...
|Събраха се!
"Времето най-накрая дойде – идваме със същия хъс и плам, и с готов нов албум!“, допълват музикантите. Феновете ще могат да преживеят отново харизмата и уникалната химия на оригиналния състав, превърнал D2 в едно от най-обичаните и влиятелни имена на българската рок сцена.
Завръщането на D2 в пълния си оригинален облик е повече от музикално събитие – то е дълго чакан емоционален празник за всички, които вярват, че истинските истории никога не свършват. "Преди да кажеш не“ е по музика и аранжимент на D2, текстът е на Гергана Турийска. Видеоклипът с режисьор Свилен Славов може да гледате в официалния YouTube.
"Преди да кажеш не“ ще бъде достъпна и във всички дигитални платформи. Последвайте официалните канали на D2 в социалните мрежи!
