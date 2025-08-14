Страх тресе семейство Бекъм

© Съкрушените Дейвид и Виктория Бекъм се страхуват, че най-големият им син Бруклин е отхвърлил семейството им завинаги, след като не е поканил никой от роднините си на тайното си подновяване на брачните си обети.



Бруклин и съпругата му Никола Пелц, с която се ожениха през 2022 г., си казаха "да" за втори път на 2 август в окръг Уестчестър пред семейството й, което имаше ключови роли в деня, но без следа от членовете на семейство Бекъм.



От публикуваните снимки се вижда, че Никола е носила за големия си ден сватбената рокля на 70-годишната си майка от 1985 г., докато 83-годишния ѝ баща Нелсън, получи ключовата роля да проведе церемонията. Оказа се, че родителите, братята и сестрата на Бруклин са научили за големия ден едва след като са прочели за него в интернет.



Бруклин се отчуждава все повече от семейството, откакто пренебрегна 50-ия рожден ден на баща си, и сега семейството се опасява, че това е последният му удар срещу тях.



Източник каза пред The Sun: "Това беше последният ритник за Дейвид и Виктория. Да видят Нелсън да има такава ключова роля на церемонията беше сърцераздирателно, особено за Дейвид. Нито един от над 30-те членове на разширеното семейство не знаеше за сватбата, нито пък беше поканен. Баба му и дядо му също са съкрушени, тъй като Бруклин винаги е бил толкова близък с тях."



Източникът добавя: "Бесен съм. Това вече не е игра. Отиде твърде далеч. Това е семейство, което чувства, че е загубило скъпоценното си момче - и не вижда път назад. Честно казано, сега се питат защо той изобщо иска да запази фамилията "Бекъм"? 2 август 2025 г. - това ли е денят, в който Бруклин официално обявява, че вече не е част от семейство Бекъм? Със сигурност се чувства така."



Бруклин и Никола се ожениха на пищна церемония за 3 милиона паунда през 2022 г., когато отношенията им с родителите му започнаха да се влошават. След като отхвърли рокля, изработена от Виктория, в полза на рокля на Valentino - избор, който не беше добре приет - Никола отново пренебрегна свекърва си и облече винтидж сватбената рокля на майка си Клаудия.



Това е трогателно послание към Пош и Бекс, от които Бруклин и Никола все повече се отчуждават през последните месеци. От сватбената им церемония през април 2022 г., двете семейства - Бекъм и Пелц, не са се събирали отново и Никола рядко е снимана със свекърите си.



Двойката сподели снимки от церемонията в Instagram, заедно с думите "само любов". Бруклин описа подновяването на обета като "наистина красиво преживяване", като същевременно призна, че все още е влюбен до уши в съпругата си. Той каза, че моментът е бил свързан със създаването на "наистина сладък спомен", който ще пазят завинаги. Церемонията беше далеч от първото им бляскаво парти, като двойката избра по-малко и по-интимно събитие, заобиколено от четирите си кучета.



Родителите на Бруклин, Дейвид и Виктория, се наслаждават на годишната си лятна почивка на яхтата си за 16 милиона паунда в Европа. Семейството е обзето от смут през последните месеци, тъй като се твърди, че Бруклин се е отчуждил все повече от известните си родители, след като не е присъствал на нито едно от честванията по случай 50-ия рожден ден на баща си Дейвид през май.



Беше разкрито също, че акаунтите в Instagram на Бруклин и Никола вече не следят по-малките му братя. Приятелите на Бруклин обаче казаха пред Daily Mail, че Круз и Ромео всъщност са ги блокирали в платформата на социалните медии.



Бруклин също не пожела честит рожден ден нито на майка си Виктория, нито на баща си Дейвид в социалните мрежи - необичаен ход за семейство Бекъм, които са известни с любящите си публикации.



Това е в рязък контраст с публикация, която Бруклин сподели наскоро за тъста си и написа върху снимка на себе си и Никола с милиардера: "Честит рожден ден, Нелсън. Обичаме те."