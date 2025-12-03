ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
"Разделихме се с Ивана, защото за тези 30 години явно си дотежахме една на друга - призна пред "Филтър“ бозукарката Стояна. - Държа да се знае, че никога не сме се карали за пари. Никога! Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.“
Стояна издаде, че след раздялата с Ивана ще направи свой бенд, в който ще се включи и бащата на сина й -Румен. Те ще ходят на участия заедно с певец.
Краят на професионалния съвместен път на изпълнителката на "Шампанско и сълзи“ и бозукарката няма как да не е изненада за почитателите им, тъй като двете бяха като скачени съдове и никой не можеше да си ги представи една без друга. Ивана дори стана кръстница на сина на Стояна. Очевидно обаче в отношенията им са възникнали непреодолими различия и връщане назад няма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2446
|предишна страница [ 1/408 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:45 / 03.12.2025
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
22:21 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS