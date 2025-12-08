ИЗПРАТИ НОВИНА
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:51
©
Не сме се карали с Ивана, твърди бузукарката Стояна Николова, която е известна като дясната ръка на звездата на фолка.

"Вече имам собствен бенд!", обяви тя. Още преди обаче да го оповести се появиха всякакви коментари, виждайки, че двете не са заедно на някои изяви на певицата. Ивана и бузукарката са тандем на сцената от 30 години и са се превърнали в символ на задушевните купони у нас, пише "Телеграф".

Стояна сега за пръв път проговори и поясни: "Събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде. Това за мен е началото на един нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега“.

Тя изрично подчертава: "И сега да изясня нещо важно. Напук на всички клюки и неверни слухове: С Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали. Тя ме подкрепя да направя тази стъпка и съм й благодарна за годините съвместна работа и за доверието". Накрая Стояна смята за сценичните връзки с колежката: "Дори не изключвам да се засичаме на общи участия и ангажименти - животът и музиката винаги ни кръстосват. А с моя бенд готвим як репертоар и ще бъде много, много забавно. Очаквам Ви".

В социалните мрежи се появиха разнопосочни коментари, като явно мнозиина от феновете са разочаровани от раздялата.

Nikolay Nikolov пише: ,Стояна, много жалко, че загърби Ивана така лошо. Тя те създаде като име. Бъди благодарна на това!". От своя страна Marija Xristova добавя: "Не го очаквах, но се радвам, че сте запазили приятелството си. Успех, Стоянче!“.

Малко по-късно се намеси и самата Ивана, за да прекрати всякакви спекулации по въпроса. Тя оповести: "Стояна, скъпо мое момиче, винаги съм зад гърба ти!“.

Това пък накара някои да мислят, че целият шум е бил само в името на шоуто и да се поддържа интересът на феновете.


