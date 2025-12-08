ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
"Вече имам собствен бенд!", обяви тя. Още преди обаче да го оповести се появиха всякакви коментари, виждайки, че двете не са заедно на някои изяви на певицата. Ивана и бузукарката са тандем на сцената от 30 години и са се превърнали в символ на задушевните купони у нас, пише "Телеграф".
Стояна сега за пръв път проговори и поясни: "Събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде. Това за мен е началото на един нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега“.
Тя изрично подчертава: "И сега да изясня нещо важно. Напук на всички клюки и неверни слухове: С Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали. Тя ме подкрепя да направя тази стъпка и съм й благодарна за годините съвместна работа и за доверието". Накрая Стояна смята за сценичните връзки с колежката: "Дори не изключвам да се засичаме на общи участия и ангажименти - животът и музиката винаги ни кръстосват. А с моя бенд готвим як репертоар и ще бъде много, много забавно. Очаквам Ви".
В социалните мрежи се появиха разнопосочни коментари, като явно мнозиина от феновете са разочаровани от раздялата.
Nikolay Nikolov пише: ,Стояна, много жалко, че загърби Ивана така лошо. Тя те създаде като име. Бъди благодарна на това!". От своя страна Marija Xristova добавя: "Не го очаквах, но се радвам, че сте запазили приятелството си. Успех, Стоянче!“.
Малко по-късно се намеси и самата Ивана, за да прекрати всякакви спекулации по въпроса. Тя оповести: "Стояна, скъпо мое момиче, винаги съм зад гърба ти!“.
Това пък накара някои да мислят, че целият шум е бил само в името на шоуто и да се поддържа интересът на феновете.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2513
|предишна страница [ 1/419 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
10:15 / 08.12.2025
Недялко Йорданов: Майка ми си отиде неочаквано като баща ми, след...
09:22 / 08.12.2025
Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на...
08:38 / 08.12.2025
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
22:43 / 07.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS