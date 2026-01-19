ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Стефан Вълдобрев стана водещ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)233
©
Стефан Вълдобрев добави още една професия съм богатото си портфолио. Освен актьор, режисьор, певец и текстописец, той вече е и тв водещ. Изпълнителят на "По-полека" стана лице на новото предаване на Нова телевизия "Изживей България“. Негова екранна партньорка е колежката му Радина Думанян.

Самото предаване тръгва от 24 януари. То проследява пътешествието из България на четирима чужденци, които откриват за себе си бита и културата на страната ни. Вълдобрев и Думанян водят участниците в това пътешествие, разкривайки родината по нов начин пред зрителите. Те се срещат с местни общности, представят архитектурното и археологическото наследство на съответните места, както и традиционните занаяти и обичаи. Чужденците, които придружават, са от различни националности: японка, италианка, германец и ирландец. Началният час на предаването е 16, а проектът е финансиран от Министерството на туризма у нас. 

Според източници на "Уикенд", именно министерството е финансирало предаването, а какъв е бюджета и съответно хонорара на Вълдобрев, е тайна, поне докато някоя любопитна медиа не поиска официален отчет по Закона за достъп на обществена информация. Смята се, че шоуто е с доста раздут бюджет и зад него не стои нито една от големите продуцентски къщи.

В Нова телевизия се шушука, че предаването е доста нескопосано направено, въпреки милионите, похарчени с лека ръка за него, при това явно без да е обявена обществена поръчка. Дали пък част от сумата не се е изпарила някъде?!


Още по темата: общо новини по темата: 3038
19.01.2026 »
19.01.2026 »
19.01.2026 »
19.01.2026 »
18.01.2026 »
18.01.2026 »
предишна страница [ 1/507 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
21:37 / 18.01.2026
Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче
14:24 / 18.01.2026
Фики за брат си Емрах: Прави грозни неща. Казвам му, че трябва да...
14:02 / 18.01.2026
Геро: В България всеки слага присъди и иска да обеси другия на пл...
11:59 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
11:31 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Генерален план за движение ще моделира трафика
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Проблем с недостига и износа на лекарства
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: