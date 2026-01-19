ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стефан Вълдобрев стана водещ
Самото предаване тръгва от 24 януари. То проследява пътешествието из България на четирима чужденци, които откриват за себе си бита и културата на страната ни. Вълдобрев и Думанян водят участниците в това пътешествие, разкривайки родината по нов начин пред зрителите. Те се срещат с местни общности, представят архитектурното и археологическото наследство на съответните места, както и традиционните занаяти и обичаи. Чужденците, които придружават, са от различни националности: японка, италианка, германец и ирландец. Началният час на предаването е 16, а проектът е финансиран от Министерството на туризма у нас.
Според източници на "Уикенд", именно министерството е финансирало предаването, а какъв е бюджета и съответно хонорара на Вълдобрев, е тайна, поне докато някоя любопитна медиа не поиска официален отчет по Закона за достъп на обществена информация. Смята се, че шоуто е с доста раздут бюджет и зад него не стои нито една от големите продуцентски къщи.
В Нова телевизия се шушука, че предаването е доста нескопосано направено, въпреки милионите, похарчени с лека ръка за него, при това явно без да е обявена обществена поръчка. Дали пък част от сумата не се е изпарила някъде?!
