|Старата любов ръжда не ражда
Според тях обаче бившият канадски министър-председател е станал "дълбоко параноичен“ относно публичното разкриване на романса им. 53-годишният Трюдо, който се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след две десетилетия брак, все още се среща с поп звездата, въпреки по-ранните съобщения за раздяла.
Източници, близки до двойката, казват, че двамата се среща тайно от лятото, но са решили да запази връзката си поверителна, след като снимки на двамата заедно в Монреал предизвикаха медийна буря.
Двамата бяха забелязани за първи път през юли да разхождат кучето на Пери, Нъгет, през градския парк, преди да се насладят на вечеря в местен ресторант и по-късно да посетят коктейл бар. Няколко дни по-късно Трюдо присъства на един от концертите на Пери с 16-годишната си дъщеря Ела-Грейс.
Твърди се, че 40-годишната Пери, която наскоро прекрати шестгодишния си годеж с 48 -годишния актьор Орландо Блум, се вписва в новия подход на Трюдо за непринудена връзка. Романсът между двамата е започнал скоро след като раздялата ѝ с Блум беше потвърдена през юни.
