|Старата любов ръжда не хваща. Тя се върна при предишното си гадже
Напоследък двамата често са забелязвани заедно на публични места – последното от които е луксозен ресторант в Сан Диего, Калифорния. Срещите им се случват на фона успешното турне на изпълнителката "Las mujeres ya no lloran“ ("Жените вече не плачат“), което стартира още в началото на годината. Това е първо турне на Шакира от седем години и първо след раздялата ѝ с испанския бивш футболист и баща на двете ѝ деца Жерар Пике, през юни 2022 г.
Срещите на 48-годишната Шакира и 51-годишният ѝ бивш приятел са документирани със снимки, вседствие на което в социалните мрежи все по-упорито се задава въпросът: какво всъщност има между тях?
Певицата и Антонио бяха двойка повече от десетилетие, в периода 1999-2010. Връзката им беше не само сантиментална – тя се разпростираше и в професионалната сфера. Всъщност мнозина твърдят, че именно Антонио, който е адвокат по професия, е ключовата фигура, стояща зад невероятния възход на латино звездата. Може би това в това се крие причината двамата да поддържат все още близки отношения и да се виждат често, пише Hola.
И въпреки че много фенове вероятно биха искали Шакира и Антонио да възобновят любовната история, която са преживели, вероятно по-скоро става дума за чисто приятелски и работни срещи между двамата. Твърди се дори, че адвокатът отново е поел част от бизнес мениджмънта на певицата и е отговорен за управлението на рекламните кампании и турнетата ѝ.
Дали Шакира има мъж до себе си на този етап от живота си, остава неясно. Ширеха се известни спекулации преди време за това, че звездата се среща с 32-годишната актьор от сериала "Емили в Париж" Люсиен Лависконт. А малко преди това мнозина бяха сигурни, че излиза с рали състезателя Луис Хамилтън.
Самата Шакира е споделяла в интервюта, че след болезнена раздяла с футболиста Жерар Пике, който й изневери с 23-годишната студентка Клара Чиа, все още не мисли за интимна връзка, пише ladyzone.
