ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Стара авантюра между принц Хари с Кейт Мидълтън се оказа ябълката на раздора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:03Коментари (0)783
©
Стара авантюра между принц Хари с Кейт Мидълтън може би е причината за разрива между херцога на Съсекс и престолонаследника на британския трон принц Уилям, споделят източници пред Radar Online.

Близо две десетилетия след като принц Уилям се раздели за кратко с Кейт през 2007 г. , бивши източници от кралския персонал и двореца твърдят, че динамиката между Хари, сега на 41 години, и Кейт, на 43 години, е била далеч по-дълбока, отколкото обществеността е осъзнавала. Един бивш кралски помощник настоя, че двамата са имали "почти авантюра“ и каза, че Уилям никога не е успял напълно да се отърве от ревността си заради това.

"Напрежението, което това създаде, все още отеква в днешния разрив между някога неразделните принцове“, пише Грант Харолд, бивш иконом на крал Чарлз в книгата си "Кралският иконом“. Той каза за Хари и Кейт: "Разбираха се толкова добре. Спомням си, когато принц Уилям и Кейт се разделиха. Принц Хари и Кейт се разбираха толкова добре, че дори си помислих, че може би тя и Хари ще се съберат“.

Той продължи: "Те бяха толкова близки. Бяха най-добри приятели и мисля, че Хари си е помислил: "Ами, тя е хубаво момиче, брат ми не я искаше. Аз ще я имам. Това изобщо нямаше да ме изненада. Така че лесно можеше да са Хари и Катрин. Но, знаете ли, за щастие Уилям си я върна“.

Високопоставен източник от кралското семейство заяви, че "всички в семейството знаеха, че Хари и Кейт споделят естествена непринуденост помежду си, от която Уилям често се дразнеше. Уилям винаги е бил по-предпазлив, докато Кейт и Хари си паснаха веднага. Хората го забелязаха – включително Уилям. Когато се разделиха, той знаеше, че има малък прозорец, през който можеше да се случи всичко“.

Друг вътрешен човек отиде по-далеч, твърдейки, че лесното разбирателство между Хари и Мидълтън "е създало напрежение много преди бъдещата му съпруга Меган Маркъл изобщо да се появи на сцената“.


Още по темата: общо новини по темата: 2219
14.11.2025 Ана Шермин не страда по Краси, отдаде се на лукс
14.11.2025 Мария и бившата на Теодор в луд скандал
14.11.2025 Пловдивчанка се превърна в копие на Преслава
14.11.2025 Роден в сърцето на Бъкингамския дворец преди 77 години, наследник на вековна история и дълг
14.11.2025 Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобърна нещата
14.11.2025 Един плод стопява мазнините дори когато спите
предишна страница [ 1/370 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобър...
10:47 / 14.11.2025
Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
08:30 / 14.11.2025
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санкциите срещу Русия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: