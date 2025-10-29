ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стар навик разклаща брака на Джордж Клуни
64-годишният актьор, който се появи елегантно до 47-годишната Амал на наградите "Тони" през юни, шокира феновете, когато по-късно призна пред списание Esquire, че е завършил вечерта "като пияница в гимназията". Амал е поставила твърда граница - тя не е готова да пренебрегне подобно поведение.
"Тя се възхищаваше на усилията му да остане трезвен, но самохвалството му, че се е напил, я разстрои", споделя източник близък до двойката.
Джордж и Амал, женени от 2014 г. и родители на осемгодишните близнаци Ела и Александър, дълго време се считат за една от най-стабилните холивудски двойки. Според източници напрежението се натрупва от месеци заради това, че отново е посегнал към алкохола, което Амал вижда като опасен "хлъзгав склон". "Той е работил усилено, за да се откаже от пиенето и често е споделял колко по-добре се чувства, но тя се притеснява, че той приема това като шега", казва близък приятел.
Публичният образ на Джордж винаги е включвал известна доза пиене. В ранните години на славата си той е признавал, че се наслаждава на бурни вечери и дори се е явявал пиян на снимачната площадка за "Един прекрасен ден" през 1996 г. В контраст с него, Амал, международно уважавана адвокатка по правата на човека, винаги е предпочитала спокоен живот, особено заради децата им.
Двойката наскоро се премести в дом в Прованс за 8,3 милиона долара, за да започне нова глава, съсредоточена върху семейството и стабилността, далеч от Холивуд. Но поведението на Джордж кара Амал да се съмнява дали той може да остави миналото си на купонджия зад гърба си.
"Джордж има страхотно чувство за хумор, но понякога го използва, за да прикрива неща, които не би трябвало. Той твърди, че това е еднократна грешка, но Амал не е убедена и следи отблизо ситуацията", казва друг вътрешен човек.
Докато актьорът се подготвя за нов филмов проект по мемоарите на Ейми Блум "In Love", някои близки смятат, че той все още не приема достатъчно сериозно ситуацията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2010
предишна страница [ 1/335 ] следващата страница
