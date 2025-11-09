ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия богаташ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:50Коментари (0)223
©
Богаташът Александър Зиковски скоростно и веднъж завинаги е прекратил връзката си със Светлана Гущерова броени седмици след запознанството им. Раздялата на новата двойка идва веднага след разкритието на "Уикенд", че двамата са най-новата светска двойка.

Ергенът, който има солиден бизнес с автомобили, дължи парите на майка си Снежанка. Дамата била в истински потрес от новата любовница на сина си и щяла да получи инфаркт, когато я уведомили коя е поредната златотърсачка, омаяла наследника й. Под нейно влияние Александър директно заявил на бившата плеймейтка, че няма до го види повече и дори спрял да отговаря на обажданията й.

Светлана изпаднала в депресия, защото се надявала Зиковски, който няма деца, да издържа нея и четири й отрочета от Добромир Гущеров. Любовта между двамата продължи само няколко седмици, в които Светлана обиколи няколко луксозни хотела в България, където бе забелязана в компанията на мачото Александър. Тя публично не назова името му, но пък потвърди, че не е само с мислите си, след като бе попитана от своя фенка с кого е спала във Велинград. Тайнствеността била по искане на маминото синче, което страшно се притеснявало, че семейството може да разбере за флирта му със Светлана.

Александър поначало нямал никакво намерение да поддържа сериозна връзка с нея. Мачото я използвал, за да се хвали пред приятели, че пак има известна жена в леглото си. Той хвалел блондинката за креватните й умения.

След като "Уикенд" оповести за аферата им, Зиковски рязко охладнял към бившата Гущерова. В опит да го спечели наново, Светлана оповести, че от месеци излиза с бизнесмен, със 7 години по-възрастен от нея и баща на две деца. Запознали се в началото на лятото на морето – този сезон Светлана и децата й често отскачаха до курортното селце Черноморец, където нейната приятелка, гримьорката Велислава Иванова, има къща.

"Още тогава си допаднахме, но той не бе готов за нова връзка, тъй като в началото на година бе приключил с брака си", излъга плеймейтката в опит да парира разкритието на "Уикенд". С лъжите се надявала историята със Зиковски бързо да се забрави и той да се върне при нея, но това така и не се случило. Заради това в разговор с фенове тя съобщи за предателство от близък, което я е наранило: "Повярвах на човек, на когото наистина вярвах и държах, но той ме предаде много лошо. Пак се разочаровах, но го приех като пореден урок", ожали се плеймейтката в пенсия.


Още по темата: общо новини по темата: 2131
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »
предишна страница [ 1/356 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Колективната отбрана на Европа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: