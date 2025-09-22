ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D, по-червени меса и яжте зелени банани
"Когато нямаме цинк, започваме да боледуваме, както и децата", категорична бе тя.
"Селенът съответно отговаря за работата на щитовидната жлеза и за хормоналния ни баланс. Витамин D за нашето щастие за костна структура, зъби. За мен тези три елемента към дадения момент и сезон са най-важни, защото ще почнат да се изчерпват доста рязко. Храната ни се променя. Друго нещо, което трябва да обърнем внимание е, че в момента ние сме държава, в която има 4 сезона. От много топло ще започне да става по-прохладно и изведнъж ще стане доста студено", подчерта тя.
"Това се равнява на стрес. Друго нещо - децата досега не са били на училище, родителите сме били доста по-свободни от това да кажем заведи, вземи, синхронизирай всички курсове, уроци и т.н. Докато сега ще ставаме по-рано заради тях, за да ги водим на училище, ще се лягаме по-късно, защото както всички знаят: "мамо, в последния момент, имам тази домашна, помагай тате". Така че тук, стресът ще се увеличи. Освен работният процес, ще имаме учебен процес. Стресът се увеличава. При дамите трябва да се обърне внимание дали сме пред цикъл, след цикъл, по време на цикъл, дали ще имат доспиване, недоспиване, храната дали ни стига. Всички тези неща са равносилни на стрес. Стресът ни кара да ядем по-тежък протеин, по-тежки мазнини, по-наситени въглехидрати, изобщо храната ни да стане по-тежка. Ако лятото сме яли основно салати, плодове, зеленчуци, или бяло месо, сега трябва да преминем към по-червени меса. Примерно, ако сме яли пилешко да минем на кайма от телешко, от свинско, да преминем на по-тежък протеин. По същия начин са и плодовете. Ако преди сме яли по-леки плодове, сега да ядем по-наситени плодове, малко по-сладки. Например зелените банани много помагат за храносмилането. Може да се направим пробиотик от червено цвекло например. То много помага да подобрим храносмилателна система, да вдигнем имунитета и по-лесно да преминем от едната към другите храни. Така че тези за мен лично са най-важните неща как да преминем и да балансираме тялото и промяната на сезоните", коментира специалистът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Отложиха есента
22:37 / 21.09.2025
Частично слънчево затъмнение днес
20:20 / 21.09.2025
Красива журналистка на Nova се омъжи
19:43 / 21.09.2025
Голям, но неизвестен на широката публика българин днес стана на 5...
19:06 / 21.09.2025
С тези стъпки туршията никога няма да се развали
18:23 / 21.09.2025
Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
16:30 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS