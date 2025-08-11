ИЗПРАТИ НОВИНА
Софи Маринова прави "Ку-ку бенд" милионери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:23Коментари (0)403
Слави Трифонов и компания, които организират четирите концерта на Софи Маринова в зала "Арена 8888“ в София в началото на декември, ще приберат няколко милиона лева печалба от тях. Звездата на попфолка пък ще вземе само около 70 бона от всеки концерт, или общо 320 000 лева, но била доволна и на тази сума, разкриват хора от екипа на гласовитата ромка.

С четирите концерта, които ще се проведат на 3, 4, 5 и 6 декември, Софи Маринова ще отбележи 50-тия си юбилей. Допреди избухването на слуховете, че ще вземе съвсем малък дял от печалбата, се смяташе, че певицата ще забогатее рязко от изявите си в най-голямата многофункционална зала у нас.

Отскоро обаче се коментира, че Софи се е съгласила на много нисък процент от приходите от концертите си. Хитовата изпълнителка приела офертата от скромност, а и смятала, че сама не би се втурнала да организира толкова мащабни музикални събития. Освен това, Софи, която празнува рожден ден на 5 декември, нямала кой знае какви отговорности. Тя била ангажирана само с творческата част, по която работи с Евгени Димитров – Маестрото от "Ку-ку бенд“, и със сценичното си представяне.

Бюджетът на певицата едва ли ще пострада от това, че ще вземе по-малко пари от четирите си концерта, отколкото се очакваше. Софи работи на пълни обороти. Само през август хитовата изпълнителка има над 30 участия, като хонорарът й е около 12 000 лева. Софи е сред най-оборотните певици в бранша, нищо, че и харчи стабилно. Тя много си угажда. Нищо не отказва и на сина си, и на голямата си рода. Все пак напоследък Софи харчи най-сериозни суми за къщата, която строи в покрайнините на столицата, пише HotArena.


