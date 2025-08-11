ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софи Маринова прави "Ку-ку бенд" милионери
С четирите концерта, които ще се проведат на 3, 4, 5 и 6 декември, Софи Маринова ще отбележи 50-тия си юбилей. Допреди избухването на слуховете, че ще вземе съвсем малък дял от печалбата, се смяташе, че певицата ще забогатее рязко от изявите си в най-голямата многофункционална зала у нас.
Отскоро обаче се коментира, че Софи се е съгласила на много нисък процент от приходите от концертите си. Хитовата изпълнителка приела офертата от скромност, а и смятала, че сама не би се втурнала да организира толкова мащабни музикални събития. Освен това, Софи, която празнува рожден ден на 5 декември, нямала кой знае какви отговорности. Тя била ангажирана само с творческата част, по която работи с Евгени Димитров – Маестрото от "Ку-ку бенд“, и със сценичното си представяне.
Бюджетът на певицата едва ли ще пострада от това, че ще вземе по-малко пари от четирите си концерта, отколкото се очакваше. Софи работи на пълни обороти. Само през август хитовата изпълнителка има над 30 участия, като хонорарът й е около 12 000 лева. Софи е сред най-оборотните певици в бранша, нищо, че и харчи стабилно. Тя много си угажда. Нищо не отказва и на сина си, и на голямата си рода. Все пак напоследък Софи харчи най-сериозни суми за къщата, която строи в покрайнините на столицата, пише HotArena.
