|Софи Маринова не се сдържа: Замесиха името ми в нагла измама!
В специална публикация звездата алармира, че се разпространява фалшива реклама, в която незаконно се използват нейното име и образ.
"Никога не съм рекламирала хапчета, продукти за отслабване или каквото и да е свързано с отслабване," категорична е певицата.
Става дума за измамна онлайн кампания, която се опитва да заблуди потребителите, използвайки популярността на Маринова, за да промотира съмнителни "продукти за отслабване", пишат от Блиц.
Софи приканва всеки, който попадне на подобни публикации, незабавно да ги докладва и да не се доверява на фалшивите обещания.
"Моля, не поръчвайте такива продукти. Това е измама!", завършва тя с апел.
Подобни схеми с фалшива реклама на "чудодейни" продукти често използват лица на известни личности без тяхното знание. Експертите съветват потребителите да бъдат внимателни и критични към съдържанието в интернет, особено когато става въпрос за здраве и лични данни.
