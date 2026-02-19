© виж галерията Кристиана, съпругата на Марин – сина на президента на България Илияна Йотова, разбуни духовете в социалните мрежи с романтичен кадър с разкошната си сватбена рокля. На снимката тя се разхожда с любимия си на плажа по залез слънце.



Кадърът не е случаен. Той отбелязва лична годишнина, която младото семейство пази в тайна. Въпреки това всяка година в края на януари Кристиана и Марин спазват своята традиция и публикуват снимка именно от тази фотосесия.



Двойката избягва публичността и светлината на прожекторите и рядко коментира личния си живот. Но подобни жестове ясно показват, че чувствата помежду им са все така силни.



Снимката бързо събра лайкове и поздравления, а приятели на семейството не пропуснаха да отбележат, че Кристиана изглежда по-влюбена от всякога.



Пищната сватба на Марин и Кристиана бе през 2020 г. на брега на езерото в Правец и привлече общественото внимание, тъй като сред гостите бяха и президентът Румен Радев и съпругата му.



През 2023 г. младото семейство се сдоби със син Максим. Щастливата новина Илияна Йотова приела особено емоционално, като не е скрила сълзите си, а внукът е голямата ѝ слабост.