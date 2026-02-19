ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Снахата на президента Йотова с неслучаен впечатляващ кадър
Кадърът не е случаен. Той отбелязва лична годишнина, която младото семейство пази в тайна. Въпреки това всяка година в края на януари Кристиана и Марин спазват своята традиция и публикуват снимка именно от тази фотосесия.
Двойката избягва публичността и светлината на прожекторите и рядко коментира личния си живот. Но подобни жестове ясно показват, че чувствата помежду им са все така силни.
Снимката бързо събра лайкове и поздравления, а приятели на семейството не пропуснаха да отбележат, че Кристиана изглежда по-влюбена от всякога.
Пищната сватба на Марин и Кристиана бе през 2020 г. на брега на езерото в Правец и привлече общественото внимание, тъй като сред гостите бяха и президентът Румен Радев и съпругата му.
През 2023 г. младото семейство се сдоби със син Максим. Щастливата новина Илияна Йотова приела особено емоционално, като не е скрила сълзите си, а внукът е голямата ѝ слабост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3451
|предишна страница [ 1/576 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026
Дъщерята на наша актриса със затрогващи думи: Твоята усмивка ми л...
08:38 / 19.02.2026
Виктор от "Капките": Майка ми избра алкохола пред мен
21:27 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
19:42 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS