Смъртта на баща й преди 3 години не можа да попречи той да присъства на сватбата й
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25
©
Нищо не може да застане между любовта, която споделят баща и дъщеря. Дори и смъртта.

В емоционален  видеоклип, споделен в TikTok, американката Лизи Дийн, която наскоро сключва брак, сподели компилация от моменти от своята сладко-горчива сватбена церемония, изпълнена със спомени за покойния ѝ баща Рон - починал внезапно преди три години.

Всички присъстващи на събитието – и членове на семейството, и приятели истински се разчувстваха, когато Дийн казва своето "да“ на съпруга си Матю Валварди, заобиколена от напомняния за безкрайната любов и силната връзка между баща и дъщеря.  

В началото на видеото Дийн споделя, че никога не си е представяла, че някой друг, освен баща ѝ, може да я заведе до олтара. Ето защо тя избира да пристъпи сама в церемонията – но използвайки една от ризите на своя покоен родител, с които покрива сватбените си обувки. Така тя не само духом, но и физически е заедно с любимия си баща. 

"Исках той да бъде с мен в този важен ден“, казва Дийн пред Newsweek. "Знаех, че това ще го направи емоционално по-труден, но не можех да си представя да не го включа максимално.“

Докато върви към олтара, от колоните звучи комбинация от музика и гласово съобщение, което бащата е оставил на дъщеря си и годеника ѝ Валварди малко преди смъртта си.

"Здравей, Лизи, татко е. Много ми липсваш, скъпа,“ казва покойният човек. "Надявам се ти и Мат да имате фантастичен ден и ви обичам много. Обичам те страшно много.“

Двойката отделя и специален стол за възрастния човек, на който е поставен специален стих-посвещение: "Твоят сватбен ден най-сетне е тук, и толкова много желая да съм наблизо. Ще бъда там духом с вас, прегръщайки ви във всичко, което правите. Запази ми място - защото макар и да не ме виждате, аз ще бъда там.“ 

Бащата на Дийн бил истински приятел и най-близък човек за своята дъщеря. Той имал известни сърдечни проблеми, но полагал грижи за здравето си. И по нищо не личало, че може да получи инфаркт.

По време на цялата сватба Дийн и Валварди отдавали чест на бащата — в сватбената реч на младоженеца, в коктейлното меню, дори в дизайна на сватбените покани. А празненството на следващия ден съвпадало с деня, на 29-ата годишнина от сватбата на самия на Рон и неговата съпруга, пише ladyzone.

"Макар че не го видяхме, знаехме, че е там“, пише младоженката в края на видео. И завършва: "Обичам те, татко.“


Статистика: