ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Смъртта на баща й преди 3 години не можа да попречи той да присъства на сватбата й
В емоционален видеоклип, споделен в TikTok, американката Лизи Дийн, която наскоро сключва брак, сподели компилация от моменти от своята сладко-горчива сватбена церемония, изпълнена със спомени за покойния ѝ баща Рон - починал внезапно преди три години.
Всички присъстващи на събитието – и членове на семейството, и приятели истински се разчувстваха, когато Дийн казва своето "да“ на съпруга си Матю Валварди, заобиколена от напомняния за безкрайната любов и силната връзка между баща и дъщеря.
В началото на видеото Дийн споделя, че никога не си е представяла, че някой друг, освен баща ѝ, може да я заведе до олтара. Ето защо тя избира да пристъпи сама в церемонията – но използвайки една от ризите на своя покоен родител, с които покрива сватбените си обувки. Така тя не само духом, но и физически е заедно с любимия си баща.
"Исках той да бъде с мен в този важен ден“, казва Дийн пред Newsweek. "Знаех, че това ще го направи емоционално по-труден, но не можех да си представя да не го включа максимално.“
Докато върви към олтара, от колоните звучи комбинация от музика и гласово съобщение, което бащата е оставил на дъщеря си и годеника ѝ Валварди малко преди смъртта си.
"Здравей, Лизи, татко е. Много ми липсваш, скъпа,“ казва покойният човек. "Надявам се ти и Мат да имате фантастичен ден и ви обичам много. Обичам те страшно много.“
Двойката отделя и специален стол за възрастния човек, на който е поставен специален стих-посвещение: "Твоят сватбен ден най-сетне е тук, и толкова много желая да съм наблизо. Ще бъда там духом с вас, прегръщайки ви във всичко, което правите. Запази ми място - защото макар и да не ме виждате, аз ще бъда там.“
Бащата на Дийн бил истински приятел и най-близък човек за своята дъщеря. Той имал известни сърдечни проблеми, но полагал грижи за здравето си. И по нищо не личало, че може да получи инфаркт.
По време на цялата сватба Дийн и Валварди отдавали чест на бащата — в сватбената реч на младоженеца, в коктейлното меню, дори в дизайна на сватбените покани. А празненството на следващия ден съвпадало с деня, на 29-ата годишнина от сватбата на самия на Рон и неговата съпруга, пише ladyzone.
"Макар че не го видяхме, знаехме, че е там“, пише младоженката в края на видео. И завършва: "Обичам те, татко.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2636
|предишна страница [ 1/440 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS